Bybit EU expanduje do severských krajín a Casper Ruud sa vracia do Štokholmu
May 20, 2026, 09:02 ET
ŠTOKHOLM, 20. mája 2026 /PRNewswire/ – Casper Ruud sa vracia na Bybit Stockholm Open, tento krát v ohnisku rastúcej severskej pôsobnosti Bybit EU.
Nórska tenisová hviezda a obhajca titulu zo Stockholm Open potvrdil svoju účasť na turnaji v roku 2026. Ide o jeden z prvých významných momentov titulárneho sponzorstva historického podujatia ATP 250 v Štokholme spoločnosťou Bybit EU.
Ruud, všeobecne považovaný za jedného z najuznávanejších škandinávskych športovcov, sa za svoju kariéru dostal trikrát do finále grandslamových turnajov.
„Štokholm je pre mňa výnimočné miesto. Keď som tu minulý rok zvíťazil, bol to jeden z vrcholov mojej sezóny a teším sa na návrat a možnosť obhájiť si titul," povedal Ruud.
Pre spoločnosť Bybit EU odráža sponzorstvo turnaja Bybit Stockholm Open širší vstup do severského regiónu prostredníctvom športu, životného štýlu a zapojenia fanúšikov.
„Návrat Caspera Ruuda na Bybit Stockholm Open je pre nás a pre tenisových fanúšikov v severských krajinách významným momentom," povedal Gustav Buder, Region Partner Nordic v Bybit EU.
Toto partnerstvo je súčasťou širšej európskej expanzie Bybit EU v rámci regulačného rámca MiCAR, ktorá spája prémiové športové zážitky s novou generáciou digitálnych finančných produktov a aktiváciou fanúšikov.
Turnaj Stockholm Open, ktorý sa koná každoročne v štokholmskej Royal Tennis Hall, je jedným z profesionálnych halových turnajov v Európe s najdlhšou históriou. V roku 2026 sa Bybit EU pripája ako titulárny sponzor, pričom Ruud sa po úspešnom získaní titulu minulý rok vracia ako obhajca víťazstva.
Bybit EU predstavuje pre používateľov celý rad exkluzívnych turnajových zážitkov a odmien. Viac informácií nájdete na stránke https://www.bybit.eu/en-EU/promo/campaign/bybitstockholmopen
O spoločnosti Bybit EU
Bybit EU GmbH je rakúsky poskytovateľ služieb v oblasti kryptoaktív (CASP) autorizovaný podľa nariadenia o trhoch s kryptoaktívami (MiCAR) v Rakúsku. Spoločnosť Bybit EU poskytuje služby zákazníkom v celom Európskom hospodárskom priestore (EHP) – s výnimkou Malty – prostredníctvom platformy bybit.eu.
Spoločnosť Bybit EU GmbH je oprávnená ponúkať nasledujúce služby:
- úschova a správa kryptoaktív v mene klientov;
- výmena kryptoaktív za finančné prostriedky;
- výmena kryptoaktív za iné kryptoaktíva;
- ukladanie kryptoaktív a
- prevodové služby pre kryptoaktíva v mene klientov.
Spoločnosť Bybit EU GmbH nie je prevádzkovateľom obchodnej platformy pre kryptoaktíva ani neposkytuje investičné poradenstvo.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Táto tlačová správa slúži len na informačné účely a nepredstavuje investičné poradenstvo ani ponuku na kúpu alebo predaj digitálnych aktív. Produkty a služby uvedené v tomto dokumente podliehajú platným zákonom a predpisom v príslušných jurisdikciách a nemusia byť dostupné v určitých regiónoch.
