Casper Ruud se vrací do Stockholmu, zatímco Bybit EU rozšiřuje své působení v severských zemích
May 20, 2026, 08:55 ET
STOCKHOLM, 20. května 2026 /PRNewswire/ -- Casper Ruud se vrací na turnaj Bybit Stockholm Open, tentokrát v rámci rostoucího působení společnosti Bybit EU v severských zemích.
Norská tenisová hvězda a obhájce titulu Stockholm Open potvrdil svou účast na turnaji v roce 2026, což je jedním z prvních významných momentů hlavního sponzorství společnosti Bybit EU této historické akce ATP 250 ve Stockholmu.
Ruud, který je široce považován za jednoho z nejuznávanějších sportovců Skandinávie, se během své kariéry dostal do tří finále Grand Slamu.
„Stockholm je pro mě zvláštní místo. Loňské vítězství zde bylo jedním z vrcholů mé sezóny a těším se, až se vrátím a obhájím svůj titul," řekl Ruud.
Pro Bybit EU představuje sponzorství turnaje Bybit Stockholm Open širší pronikání do severského regionu prostřednictvím sportu, životního stylu a zapojení fanoušků.
„Návrat Caspera Ruuda na turnaj Bybit Stockholm Open je pro nás i pro tenisové fanoušky v celé Skandinávii velkým momentem," řekl Gustav Buder, regionální partner pro Skandinávii ve společnosti Bybit EU.
Toto partnerství je součástí širší evropské expanze společnosti Bybit EU uvnitř regulačního rámce MiCAR a spojuje špičkové sportovní zážitky s novou generací digitálních finančních produktů a aktivitami pro fanoušky.
Stockholm Open, který se každoročně koná ve stockholmské Královské tenisové hale, patří k nejdéle trvajícím profesionálním halovým turnajům v Evropě. Společnost Bybit EU se v roce 2026 stane hlavním sponzorem, přičemž Ruud se vrací jako obhájce titulu, který loni vyhrál.
Bybit EU představuje řadu exkluzivních turnajových zážitků a odměn pro uživatele. Více informací najdete zde: https://www.bybit.eu/en-EU/promo/campaign/bybitstockholmopen
O společnosti Bybit EU
Bybit EU GmbH je rakouský poskytovatel služeb v oblasti kryptoměn (CASP) s licencí udělenou v Rakousku na základě nařízení o trzích s kryptoměnami (MiCAR). Společnost Bybit EU poskytuje služby zákazníkům v celém Evropském hospodářském prostoru (EHP) – s výjimkou Malty – prostřednictvím platformy bybit.eu.
Společnost Bybit EU GmbH je oprávněna nabízet následující služby:
- úschova a správa kryptoměn jménem klientů;
- výměna kryptoměn za finanční prostředky;
- výměna kryptoměn za jiné kryptoměny;
- umísťování kryptoměn; a
- převodní služby pro kryptoměny jménem klientů.
Společnost Bybit EU GmbH není provozovatelem obchodní platformy pro kryptoměny ani neposkytuje investiční poradenství.
Upozornění: Tato tisková zpráva je poskytována pouze pro informační účely a nepředstavuje investiční poradenství ani nabídku k nákupu či prodeji digitálních aktiv. Produkty a služby zde uvedené podléhají platným zákonům a předpisům v příslušných jurisdikcích a v některých regionech nemusí být dostupné.
