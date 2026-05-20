Casper Ruud se vrací do Stockholmu, zatímco Bybit EU rozšiřuje své působení v severských zemích

News provided by

Bybit

May 20, 2026, 08:55 ET

STOCKHOLM, 20. května 2026 /PRNewswire/ -- Casper Ruud se vrací na turnaj Bybit Stockholm Open, tentokrát v rámci rostoucího působení společnosti Bybit EU v severských zemích.

Norská tenisová hvězda a obhájce titulu Stockholm Open potvrdil svou účast na turnaji v roce 2026, což je jedním z prvních významných momentů hlavního sponzorství společnosti Bybit EU této historické akce ATP 250 ve Stockholmu.

Casper Ruud Returns to Stockholm as Bybit EU Expands Across the Nordics

Ruud, který je široce považován za jednoho z nejuznávanějších sportovců Skandinávie, se během své kariéry dostal do tří finále Grand Slamu.

„Stockholm je pro mě zvláštní místo. Loňské vítězství zde bylo jedním z vrcholů mé sezóny a těším se, až se vrátím a obhájím svůj titul," řekl Ruud.

Pro Bybit EU představuje sponzorství turnaje Bybit Stockholm Open širší pronikání do severského regionu prostřednictvím sportu, životního stylu a zapojení fanoušků.

„Návrat Caspera Ruuda na turnaj Bybit Stockholm Open je pro nás i pro tenisové fanoušky v celé Skandinávii velkým momentem," řekl Gustav Buder, regionální partner pro Skandinávii ve společnosti Bybit EU.

Toto partnerství je součástí širší evropské expanze společnosti Bybit EU uvnitř regulačního rámce MiCAR a spojuje špičkové sportovní zážitky s novou generací digitálních finančních produktů a aktivitami pro fanoušky.

Stockholm Open, který se každoročně koná ve stockholmské Královské tenisové hale, patří k nejdéle trvajícím profesionálním halovým turnajům v Evropě. Společnost Bybit EU se v roce 2026 stane hlavním sponzorem, přičemž Ruud se vrací jako obhájce titulu, který loni vyhrál.

Bybit EU představuje řadu exkluzivních turnajových zážitků a odměn pro uživatele. Více informací najdete zde: https://www.bybit.eu/en-EU/promo/campaign/bybitstockholmopen

O společnosti Bybit EU

Bybit EU GmbH je rakouský poskytovatel služeb v oblasti kryptoměn (CASP) s licencí udělenou v Rakousku na základě nařízení o trzích s kryptoměnami (MiCAR). Společnost Bybit EU poskytuje služby zákazníkům v celém Evropském hospodářském prostoru (EHP) – s výjimkou Malty – prostřednictvím platformy bybit.eu.

Společnost Bybit EU GmbH je oprávněna nabízet následující služby:

  • úschova a správa kryptoměn jménem klientů;
  • výměna kryptoměn za finanční prostředky;
  • výměna kryptoměn za jiné kryptoměny;
  • umísťování kryptoměn; a
  • převodní služby pro kryptoměny jménem klientů.

Společnost Bybit EU GmbH není provozovatelem obchodní platformy pro kryptoměny ani neposkytuje investiční poradenství.

Kontakt pro média: [email protected]
www.bybit.eu

Upozornění: Tato tisková zpráva je poskytována pouze pro informační účely a nepředstavuje investiční poradenství ani nabídku k nákupu či prodeji digitálních aktiv. Produkty a služby zde uvedené podléhají platným zákonům a předpisům v příslušných jurisdikcích a v některých regionech nemusí být dostupné.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2983391/image1.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2723256/Bybit_Europe_Logo.jpg

Каспер Рууд возвращается в Стокгольм на фоне расширения присутствия Bybit EU в странах Северной Европы

Каспер Рууд возвращается в Стокгольм на фоне расширения присутствия Bybit EU в странах Северной Европы

Каспер Рууд (Casper Ruud) возвращается на турнир Bybit Stockholm Open — на этот раз уже в контексте растущего присутствия Bybit EU в Странах Северной ...
Casper Ruud de retour à Stockholm alors que Bybit EU poursuit son expansion dans les pays nordiques

Casper Ruud de retour à Stockholm alors que Bybit EU poursuit son expansion dans les pays nordiques

Casper Ruud répondra présent au Bybit Stockholm Open, cette fois au centre de la présence nordique croissante de Bybit EU. Le joueur de tennis...
General Sports

Sporting Events

Banking & Financial Services

Computer & Electronics

