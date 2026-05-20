Casper Ruud powraca do Sztokholmu, podczas gdy Bybit EU rozszerza działalność w krajach nordyckich

News provided by

Bybit

May 20, 2026, 09:12 ET

SZTOKHOLM, 20 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Casper Ruud powraca na Bybit Stockholm Open w momencie, gdy Bybit EU dynamicznie umacnia swoją pozycję w krajach nordyckich.

Słynny norweski tenisista i obrońca tytułu Stockholm Open potwierdził swój udział w turnieju w 2026 roku, zaznaczając jeden z pierwszych ważnych momentów w sponsoringu tytularnym historycznego turnieju ATP 250 w Sztokholmie przez Bybit EU.

Continue Reading
Casper Ruud Returns to Stockholm as Bybit EU Expands Across the Nordics
Casper Ruud Returns to Stockholm as Bybit EU Expands Across the Nordics

Powszechnie uważany za jednego z najbardziej rozpoznawalnych sportowców Skandynawii, Ruud w swojej karierze dotarł do trzech finałów Wielkiego Szlema.

„Sztokholm to dla mnie wyjątkowe miejsce. Zeszłoroczna wygrana na tym turnieju była jednym z najważniejszych momentów mojego sezonu i nie mogę się doczekać powrotu, żeby obronić tytuł" - powiedział Ruud.

Dla Bybit EU sponsoring Bybit Stockholm Open wpisuje się w szerszą ekspansję w regionie nordyckim poprzez sport, styl życia i angażowanie kibiców.

„Powrót Caspera Ruuda na Bybit Stockholm Open to dla nas i dla fanów tenisa w całej Skandynawii ogromne wydarzenie" - powiedział Gustav Buder, partner regionalny ds. krajów nordyckich w Bybit EU.

Partnerstwo jest częścią szerszej europejskiej ekspansji Bybit EU w ramach regulacyjnych MiCAR, łączącej ekskluzywne doświadczenia sportowe z nową generacją cyfrowych produktów finansowych oraz aktywnościami dla fanów.

Odbywający się corocznie w Royal Tennis Hall w Sztokholmie Stockholm Open jest jednym z najdłużej rozgrywanych profesjonalnych turniejów halowych w Europie. W 2026 roku Bybit EU dołącza jako sponsor tytularny, a Ruud powraca jako obrońca tytułu po ubiegłorocznym zwycięstwie.

Bybit EU wprowadza szereg ekskluzywnych doświadczeń turniejowych i nagród dla użytkowników; więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://www.bybit.eu/en-EU/promo/campaign/bybitstockholmopen.

Bybit EU

Bybit EU GmbH jest austriackim dostawcą usług związanych z kryptoaktywami (CASP) prowadzącym działalność zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCAR). Bybit EU świadczy usługi na rzecz klientów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) - z wyłączeniem Malty - za pośrednictwem platformy bybit.eu.

Bybit EU GmbH jest uprawniona do oferowania następujących usług:

  • przechowywanie i zarządzanie kryptoaktywami w imieniu klientów;
  • wymiana kryptoaktywów na środki pieniężne;
  • wymiana kryptoaktywów na inne kryptoaktywa;
  • lokowanie kryptoaktywów oraz
  • świadczenie usług transferu kryptoaktywów w imieniu klientów.

Bybit EU GmbH nie jest operatorem platformy obrotu kryptoaktywami ani nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego.

Kontakt dla mediów:

e-mail: [email protected]
www.bybit.eu

Zastrzeżenie: Niniejsza informacja prasowa została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej ani nie jest ofertą kupna lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Produkty i usługi wymienione w niniejszej informacji podlegają lokalnym przepisom prawa i regulacjom, przy czym mogą być niedostępne w niektórych regionach.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2983391/image1.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2723256/Bybit_Europe_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Bybit EU expanduje do severských krajín a Casper Ruud sa vracia do Štokholmu

Bybit EU expanduje do severských krajín a Casper Ruud sa vracia do Štokholmu

ŠTOKHOLM, 20. mája 2026 /PRNewswire/ – Casper Ruud sa vracia na Bybit Stockholm Open, tento krát v ohnisku rastúcej severskej pôsobnosti Bybit EU....
Casper Ruud se vrací do Stockholmu, zatímco Bybit EU rozšiřuje své působení v severských zemích

Casper Ruud se vrací do Stockholmu, zatímco Bybit EU rozšiřuje své působení v severských zemích

Casper Ruud se vrací na turnaj Bybit Stockholm Open, tentokrát v rámci rostoucího působení společnosti Bybit EU v severských zemích. Norská tenisová...
More Releases From This Source

Explore

General Sports

General Sports

Sporting Events

Sporting Events

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics