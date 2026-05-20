Casper Ruud powraca do Sztokholmu, podczas gdy Bybit EU rozszerza działalność w krajach nordyckich

SZTOKHOLM, 20 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Casper Ruud powraca na Bybit Stockholm Open w momencie, gdy Bybit EU dynamicznie umacnia swoją pozycję w krajach nordyckich.

Słynny norweski tenisista i obrońca tytułu Stockholm Open potwierdził swój udział w turnieju w 2026 roku, zaznaczając jeden z pierwszych ważnych momentów w sponsoringu tytularnym historycznego turnieju ATP 250 w Sztokholmie przez Bybit EU.

Casper Ruud Returns to Stockholm as Bybit EU Expands Across the Nordics

Powszechnie uważany za jednego z najbardziej rozpoznawalnych sportowców Skandynawii, Ruud w swojej karierze dotarł do trzech finałów Wielkiego Szlema.

„Sztokholm to dla mnie wyjątkowe miejsce. Zeszłoroczna wygrana na tym turnieju była jednym z najważniejszych momentów mojego sezonu i nie mogę się doczekać powrotu, żeby obronić tytuł" - powiedział Ruud.

Dla Bybit EU sponsoring Bybit Stockholm Open wpisuje się w szerszą ekspansję w regionie nordyckim poprzez sport, styl życia i angażowanie kibiców.

„Powrót Caspera Ruuda na Bybit Stockholm Open to dla nas i dla fanów tenisa w całej Skandynawii ogromne wydarzenie" - powiedział Gustav Buder, partner regionalny ds. krajów nordyckich w Bybit EU.

Partnerstwo jest częścią szerszej europejskiej ekspansji Bybit EU w ramach regulacyjnych MiCAR, łączącej ekskluzywne doświadczenia sportowe z nową generacją cyfrowych produktów finansowych oraz aktywnościami dla fanów.

Odbywający się corocznie w Royal Tennis Hall w Sztokholmie Stockholm Open jest jednym z najdłużej rozgrywanych profesjonalnych turniejów halowych w Europie. W 2026 roku Bybit EU dołącza jako sponsor tytularny, a Ruud powraca jako obrońca tytułu po ubiegłorocznym zwycięstwie.

Bybit EU wprowadza szereg ekskluzywnych doświadczeń turniejowych i nagród dla użytkowników; więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://www.bybit.eu/en-EU/promo/campaign/bybitstockholmopen.

Bybit EU

Bybit EU GmbH jest austriackim dostawcą usług związanych z kryptoaktywami (CASP) prowadzącym działalność zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCAR). Bybit EU świadczy usługi na rzecz klientów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) - z wyłączeniem Malty - za pośrednictwem platformy bybit.eu.

Bybit EU GmbH jest uprawniona do oferowania następujących usług:

przechowywanie i zarządzanie kryptoaktywami w imieniu klientów;

wymiana kryptoaktywów na środki pieniężne;

wymiana kryptoaktywów na inne kryptoaktywa;

lokowanie kryptoaktywów oraz

świadczenie usług transferu kryptoaktywów w imieniu klientów.

Bybit EU GmbH nie jest operatorem platformy obrotu kryptoaktywami ani nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego.

Kontakt dla mediów:

e-mail: [email protected]

www.bybit.eu

Zastrzeżenie: Niniejsza informacja prasowa została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej ani nie jest ofertą kupna lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Produkty i usługi wymienione w niniejszej informacji podlegają lokalnym przepisom prawa i regulacjom, przy czym mogą być niedostępne w niektórych regionach.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2983391/image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2723256/Bybit_Europe_Logo.jpg