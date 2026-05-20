Casper Ruud powraca do Sztokholmu, podczas gdy Bybit EU rozszerza działalność w krajach nordyckich
May 20, 2026, 09:12 ET
SZTOKHOLM, 20 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Casper Ruud powraca na Bybit Stockholm Open w momencie, gdy Bybit EU dynamicznie umacnia swoją pozycję w krajach nordyckich.
Słynny norweski tenisista i obrońca tytułu Stockholm Open potwierdził swój udział w turnieju w 2026 roku, zaznaczając jeden z pierwszych ważnych momentów w sponsoringu tytularnym historycznego turnieju ATP 250 w Sztokholmie przez Bybit EU.
Powszechnie uważany za jednego z najbardziej rozpoznawalnych sportowców Skandynawii, Ruud w swojej karierze dotarł do trzech finałów Wielkiego Szlema.
„Sztokholm to dla mnie wyjątkowe miejsce. Zeszłoroczna wygrana na tym turnieju była jednym z najważniejszych momentów mojego sezonu i nie mogę się doczekać powrotu, żeby obronić tytuł" - powiedział Ruud.
Dla Bybit EU sponsoring Bybit Stockholm Open wpisuje się w szerszą ekspansję w regionie nordyckim poprzez sport, styl życia i angażowanie kibiców.
„Powrót Caspera Ruuda na Bybit Stockholm Open to dla nas i dla fanów tenisa w całej Skandynawii ogromne wydarzenie" - powiedział Gustav Buder, partner regionalny ds. krajów nordyckich w Bybit EU.
Partnerstwo jest częścią szerszej europejskiej ekspansji Bybit EU w ramach regulacyjnych MiCAR, łączącej ekskluzywne doświadczenia sportowe z nową generacją cyfrowych produktów finansowych oraz aktywnościami dla fanów.
Odbywający się corocznie w Royal Tennis Hall w Sztokholmie Stockholm Open jest jednym z najdłużej rozgrywanych profesjonalnych turniejów halowych w Europie. W 2026 roku Bybit EU dołącza jako sponsor tytularny, a Ruud powraca jako obrońca tytułu po ubiegłorocznym zwycięstwie.
Bybit EU wprowadza szereg ekskluzywnych doświadczeń turniejowych i nagród dla użytkowników; więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://www.bybit.eu/en-EU/promo/campaign/bybitstockholmopen.
Bybit EU
Bybit EU GmbH jest austriackim dostawcą usług związanych z kryptoaktywami (CASP) prowadzącym działalność zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCAR). Bybit EU świadczy usługi na rzecz klientów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) - z wyłączeniem Malty - za pośrednictwem platformy bybit.eu.
Bybit EU GmbH jest uprawniona do oferowania następujących usług:
- przechowywanie i zarządzanie kryptoaktywami w imieniu klientów;
- wymiana kryptoaktywów na środki pieniężne;
- wymiana kryptoaktywów na inne kryptoaktywa;
- lokowanie kryptoaktywów oraz
- świadczenie usług transferu kryptoaktywów w imieniu klientów.
Bybit EU GmbH nie jest operatorem platformy obrotu kryptoaktywami ani nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego.
Zastrzeżenie: Niniejsza informacja prasowa została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej ani nie jest ofertą kupna lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Produkty i usługi wymienione w niniejszej informacji podlegają lokalnym przepisom prawa i regulacjom, przy czym mogą być niedostępne w niektórych regionach.
