Bybit P2P begint de feestdagen met feestelijke beloningen

DUBAI, UAE, 6 december 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, 's werelds op één na grootste cryptobeurs op basis van handelsvolume, gaat de feestdagen vieren met drie beloningsrondes op Bybit P2P, met een aanbod van een Kerst extravaganza ter waarde van 100.000 USDT. Deze feestdagen markeren ook de derde verjaardag van Bybit P2P, en luiden drie maanden van feestelijkheden in met exclusieve beloningen tot aan 2025.

De Kerstman komt vroeg naar Bybit P2P met een overvloed aan cadeau-ideeën. Vanaf nu tot 25 december 2024 kunnen gebruikers een prijzenpot van 100.000 USDT vrijspelen door eenvoudige taken uit te voeren:

Gebruikers ontvangen een ticket elke keer dat ze een taak vervullen op het Bybit P2P platform voor een kans om veel te winnen in de Santa's Mega Lucky Draw . De prijzen omvatten een hele BTC, 0,5 ETH, 0,5 SOL , 10 SUI, 99 USDT Bybit P2P coupons, een 50 USDT bonus en meer.

. De prijzen omvatten een hele BTC, 0,5 ETH, , 10 SUI, 99 USDT Bybit P2P coupons, een 50 USDT bonus en meer. Gebruikers kunnen de Bybit P2P Adventskalender vrijspelen door tijdens de evenementperiode elke dag een storting te doen via Bybit P2P. Bij elke storting ontvangen gebruikers een extra ticket voor de gelukstrekking en worden dagelijkse beloningen uitgedeeld om de feestelijke sfeer al te kunnen proeven.

Om de vaart erin te houden en 2025 op een veelbelovende manier te beginnen, worden de kerstbonussen gevolgd door Bybit P2P's exclusieve Nieuwjaarsviering. Het hoogtepunt is de grand finale met de hoogste beloningen en grootste bonussen tijdens het 3e verjaardagsevenement van Bybit P2P in 2025.

"We zijn trots op de prestaties van Bybit P2P op het gebied van gemeenschapsvorming en gebruikerservaring. Nu Bybit P2P drie jaar wordt, nemen we een moment om onze dankbaarheid te tonen aan al onze gebruikers voor hun vertrouwen en steun," zegt Joan Han, Sales en Marketing Director bij Bybit. "Deze feestdagen nodigen we onze P2P-gebruikers uit om uit te kijken naar aangename verrassingen want we zetten driedubbel in voor de lol en de beloningen."

Bybit P2P gaat zijn vierde jaar in op de non-stop golven van beloningen en blijft vastberaden in zijn missie om de gemeenschap te dienen en de toegang tot crypto eenvoudig te maken. Het intuïtieve en vertrouwde peer-to-peer handelsplatform verlaagt de toegangsdrempel en de transactiekosten van de digitale activaklasse. Dit vergemakkelijkt het kopen en verkopen van cryptobezit tegen een optimale, overeengekomen prijs tussen gebruikers zonder kosten.

Lees meer over het evenement en de voorwaarden op Bybit P2P Christmas Event.

Over Bybit

Bybit is 's werelds op één na grootste cryptocurrencybeurs qua handelsvolume en bedient meer dan 50 miljoen gebruikers. Bybit, opgericht in 2018, biedt een professioneel platform waar cryptobeleggers en -handelaren een ultrasnelle matchingmotor, 24/7 klantenservice en meertalige communityondersteuning kunnen vinden. Bybit is een trotse partner van de huidige constructeurs- en coureurskampioenen in de Formule 1: het Oracle Red Bull Racing team.

