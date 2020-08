BYD bringt seinen Premium Han EV nach Europa

Der Han EV wird den europäischen Verbrauchern eine neue Perspektive für chinesisch gefertigte Automobile bieten.

Der Han EV ist das erste in Serie produzierte Modell, das mit der neuen Blade-Batterie von BYD ausgestattet ist, einer bahnbrechenden Technologie, die die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten des Unternehmens und sein Ziel widerspiegelt, die Sicherheitsstandards für die gesamte Branche neu zu definieren. Die Blade-Batterie verwendet einzelne Zellen, die zusammen in einem Array angeordnet und dann in ein Batteriepaket eingesetzt werden. Die Raumausnutzung wird dadurch im Vergleich zu herkömmlichen Batterien um über 50 Prozent erhöht. Die Langstreckenversion des Han hat eine NEDC-zertifizierte Reichweite von 605 Kilometern (376 Meilen).

Die mit dem integrierten Bremssystem IPB von Bosch ausgerüstete 4WD-Hochleistungsversion verfügt über einen weltbesten 100km/h-0-Bremsweg von 32,8 Metern. Das hocheffiziente Siliziumkarbid-MOSFET-Motorsteuerungsmodul ermöglicht eine Beschleunigung von 0-100 km/h (62 mph) in nur 3,9 Sekunden. Bei den Elchtests zeigte der Han EV seine hervorragende Wendigkeit und Stabilität mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, ermöglicht durch sein elektronisches Stabilitätsprogramm. Als hochintelligentes neues Energie-Flaggschiff ist der Han EV auch mit DiPilot, dem intelligenten Fahrassistenzsystem von BYD, ausgestattet. Als eines der wichtigsten Subsysteme des DiPilot qualifiziert sich der DiDAS-Fahrassistent für die Stufe 2,5 der SAE-Norm für autonomes Fahren.

In den 25 Jahren seit seiner Gründung hat sich BYD durch Forschung und Entwicklung und internationale Zusammenarbeit einen guten Ruf erworben und die internationalen Standards für NEV-Technologien und -Produkte ständig verbessert. BYD hat eine Lieferkette von Weltklasse geschaffen und einige der weltbesten Talente angeworben, um bessere Automobile für alle herzustellen. Mit einer globalen Vision schuf ein Elite-Designteam unter der Leitung von Wolfgang Josef Egger, Juan Manuel Lopez und Michele Domenico Jauch die Designsprache Dragon Face für den Innen- und Außenbereich des Autos und verfeinerte damit eine für chinesische Autos einzigartige Ästhetik.

BYD debütierte den Han EV in Europa am 13. Mai. Der Han EV fängt den Geist und das Wesen der chinesischen Kultur ein, indem er das technologische Können des chinesischen Autoherstellers zeigt und gleichzeitig traditionelle und vom Drachen inspirierte Elemente mit moderner und bahnbrechender Ästhetik verbindet.

Die BYD Company Ltd. ist eines der größten privatwirtschaftlichen Unternehmen in China. Seit der Gründung 1995 hat BYD fundiertes Fachwissen im Bereich wiederaufladbarer Batterien aufgebaut und wurde zu einem unermüdlichen Vorsprecher für nachhaltige Entwicklung. Das Unternehmen hat mit seinen Lösungen für erneuerbare Energien erfolgreich global expandiert und verfügt über Niederlassungen in mehr als 50 Ländern und Regionen. Der Aufbau eines Zero Emissions Energy Ecosystems – mit kosteneffizienter Solarenergieerzeugung, zuverlässiger Energiespeicherung und hochmoderner Elektromobilität – hat BYD als führendes Unternehmen im nachhaltigen Energie- und Transportbereich etabliert. BYD ist an den Börsen von Hong Kong und Shenzhen notiert. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.byd.com.

