BYD přiváží do Evropy svůj prémiový sedan Han EV

Přední čínská automobilová značka přiváží svou vlajkovou loď – špičkový sedan do Evropy

STUTTGART, Německo, 2. srpna 2020 /PRNewswire/ -- Společnost BYD Auto Co., Ltd. (index SEHK: 1211, index SZSE: 002594), přední čínský výrobce automobilů poháněných novými druhy energie, přivezla na autosalon do německého Stuttgartu svůj velmi očekávaný model prémiového sedanu Han EV.

Přestože řada německých zákazníků pravděpodobně nezná čínské automobilové značky, model Han EV se těší velké pozornosti a získává ocenění za skvělý design, výjimečné jízdní vlastnosti a dostupnost.