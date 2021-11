C-Cloudy, da Duas Rodas, está entre os finalistas do Future Ingredients 2021 Competition

SÃO PAULO, 10 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A multinacional brasileira Duas Rodas está entre as selecionadas para a final do Future Ingredients 2021 Competition, com o C-Cloud, um aroma com tecnologia 100% natural, isento de Dióxido de Titânio, que garante turbidez perfeita em bebidas em pó com todos os requisitos de segurança alimentar.

O concurso promovido pela Food Matter Live, uma plataforma de inovação voltada ao mercado de alimentos sediada no Reino Unido, tem como objetivo reconhecer ingredientes que ajudem a promover a inovação em todos os setores globais de alimentação e nutrição, e novas formulações que podem ter um impacto significativo na integração de alimentos nutritivos e em dietas sustentáveis e saudáveis.

Alinhada aos movimentos crescentes no mercado em busca de alimentos mais saudáveis e clean label, e atenta aos estudos recentes da European Food Safety Authority (EFSA) referente ao uso do Dióxido de Titânio, a equipe de especialistas em sabor da Duas Rodas desenvolveu o C-Cloudy, que atinge alto desempenho sensorial, permite rápida adaptação às formulações de bebidas em pó, não altera o sabor e nem interfere em outros aditivos, garantindo assim a mesma turbidez na aplicação final.

"O C-Cloudy reúne uma série de atributos positivos para a indústria: além da excelente performance sensorial, de promover uma cor natural, o que impacta positivamente no valor do produto, também apresenta benefícios nutricionais, com aporte de cálcio no produto a ser aplicado, e está alinhado ao conceito clean label, é um substituto ao dióxido de titânio, atendendo aos aspectos apontados pela EFSA quanto à segurança do uso", afirma Steven Charles Rumsey, Diretor de Inovação de Tecnologia da Duas Rodas.

"Nossa tecnologia de aroma C-Cloudy possui um sistema de encapsulamento especial para melhor dissolução e estabilidade, além de não influenciar nas características físicas (como pH) e sensoriais do produto", reforça Fernando de Jesus, Gerente de Inovação.

Com mais de 95 anos de atuação no mercado global de alimentos e bebidas, a Duas Rodas tem na inovação um pilar estratégico de competitividade e expansão.

O vencedor da competição será anunciado durante o Food Matters Live, que será realizado no formato online, de 16 a 17 de novembro.

