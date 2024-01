DUAS RODAS ACQUIERT UNE ENTREPRISE ALLEMANDE ET ÉTEND SES ACTIVITÉS SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN

JARAGUÁ DO SUL, Brésil, 19 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Duas Rodas, une multinationale brésilienne, productrice d'arômes, d'extraits botaniques et d'ingrédients pour l'industrie de la production d'aliments et de boissons, vient d'acquérir l'intégralité de tropextrakt GmbH, une société basée à Francfort, en Allemagne. La transaction s'inscrit dans le cadre d'un nouveau cycle de croissance pour Duas Rodas, une entreprise qui s'apprête à célébrer son 100e anniversaire, avec son siège à Jaraguá do Sul, au Brésil, des unités de production dans quatre pays, des bureaux aux États-Unis et en Chine, et plus de 10 000 clients dans le monde, pour un chiffre d'affaires total de 1,6 milliard de réaux en 2023. « Nous sommes une entreprise basée sur l'excellence et l'innovation continue », a déclaré Leonardo Zipf, président de Duas Rodas. « Avec l'acquisition de tropextrakt, nous créerons un centre d'affaires, de recherche et d'innovation pour le marché européen. »

tropextrakt GmbH importe et distribue à environ un millier de clients des extraits botaniques et une grande variété de produits à base de fruits tropicaux naturels, tels que des purées et des jus concentrés. En plus de fournir des articles fondamentaux pour la fabrication d'aliments et de boissons, tropextrakt exploite un laboratoire pour tester l'utilisation d'ingrédients dans le produit final. Avec l'acquisition, ce laboratoire sera transformé en un centre d'innovation et de technologie, qui élargira la recherche et le développement de produits destinés à l'industrie des compléments alimentaires et des aliments fonctionnels. Le marché des aliments diététiques est l'une des principales voies de croissance de Duas Rodas sur le marché européen.

« Le marché européen des extraits botaniques et autres ingrédients destinés à la production de nutraceutiques est l'un des plus sophistiqués au monde », a déclaré Rosemeri Francener, directrice commerciale internationale chez Duas Rodas. « Désormais, nous serons plus proches des clients locaux pour développer, dans le cadre d'un partenariat, des produits de plus en plus innovants, sains et durables. »

tropextrakt est la cinquième acquisition de Duas Rodas et la quatrième en dehors du Brésil. La société possède actuellement des unités commerciales aux États-Unis, au Chili, en Colombie, au Mexique et en Chine, et exporte dans plus de 40 pays. La société propose aux fabricants de produits alimentaires et de boissons plus de 3 000 articles destinés à la formulation de diverses denrées alimentaires.

tropextrakt jouera un rôle essentiel à la poursuite du développement des exportations de Duas Rodas. Le marché international représente en moyenne 18 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise et devrait atteindre 25 % dans les quatre prochaines années sans nouvelles acquisitions ou 45 % en cas de nouvelles acquisitions.