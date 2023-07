C-Path : intégration des bureaux européens afin d'optimiser les opérations mondiales et les partenariats de collaboration

AMSTERDAM et TUCSON, Arizona, 19 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Critical Path Institute (C-Path) annonce aujourd'hui l'achèvement de l'intégration de C-Path Ltd. à Dublin, en Irlande, dans les activités non lucratives de C-Path à Amsterdam, aux Pays-Bas. Cette intégration permettra à C-Path d'accroître ses activités en Europe et d'élargir ses opérations mondiales. C-Path opère en Europe en tant qu'organisme à but non lucratif qui établit un consensus entre ses parties prenantes du monde entier pour améliorer la santé publique. L'organisation partage l'expertise, les données, les risques et les coûts pour faire avancer la science réglementaire.

C-Path’s global efforts are focused on identifying, leveraging and developing complementary C-Path U.S. and EU activities and partnerships based on its core competencies to facilitate global collaboration ​in areas of unmet medical need.

« Nous sommes ravis de réunir nos talentueuses équipes européennes au sein d'une organisation unifiée. Cette démarche nous permet d'étendre notre présence en Europe et de renforcer nos opérations mondiales. Grâce à cette intégration, nous continuerons à établir un consensus entre les parties prenantes et à partager notre expertise pour promouvoir la science réglementaire mondiale et la science des données, qui améliorent la santé publique dans le monde entier », a déclaré Cécile Ollivier, directrice générale de C-Path Europe.

Peu après sa création en 2005, C-Path a commencé à nouer des relations avec des entités européennes. En 2007, le Predictive Safety Testing Consortium de C-Path a été la première collaboration à soumettre, par le biais des procédures de qualification pilote, un ensemble de données pour sept biomarqueurs de sécurité rénale à la Food and Drug Administration des États-Unis, à l'Agence européenne des médicaments (EMA) et à l'Agence japonaise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. En mai 2008, l'EMA a publié ses conclusions finales concernant ces biomarqueurs de néphrotoxicité. À ce jour, C-Path a obtenu au total neuf avis de qualification de l'EMA et autant de lettres de soutien.

En tant que membre du Data Collaboration Center (DCC) de C-Path, l'équipe irlandaise participe aux efforts mondiaux. Le DCC a été fondé pour proposer des solutions de données sécurisées et à grande échelle pour la recherche médicale, et pour fournir une expertise inégalée en matière de conservation, de normalisation, d'analyse et de partage de données médicales provenant du monde entier. Le DCC travaille dans un cadre neutre et se consacre à l'accélération de la recherche clinique et à l'amélioration des traitements en optimisant l'utilité des données médicales.

Depuis 2019, le travail de C-Path en Irlande est axé sur deux programmes dans le cadre de l'Accélérateur AMR de l'Initiative pour les médicaments innovants (IMI) : l'Accélérateur de régime européen pour la tuberculose (ERA4TB) et l'Academia and Industry United Innovation and Treatment for Tuberculosis (UNITE4TB). C-Path est le principal partenaire du module de gestion des données pour ces projets, dans lequel l'équipe de gestion des données basée en Irlande collabore avec les partenaires, ce qui a permis de mettre 124 sources de données normalisées (93 sources de données précliniques et 31 sources de données d'essais cliniques) à la disposition des partenaires du consortium afin de répondre à leurs besoins en matière de recherche. Outre les efforts spécifiques déployés par le projet dans le cadre de ces initiatives sur la tuberculose, C-Path continue de conserver et de développer le contenu de la plateforme d'agrégation des études cliniques sur la tuberculose (TB-PACTS) à laquelle la communauté mondiale des chercheurs sur la tuberculose peut accéder officiellement et qu'elle peut utiliser pour soutenir ses activités de recherche en cours.

« Nous reconnaissons et apprécions les contributions exceptionnelles de Patrick O'Meara, responsable de l'équipe des données, et de notre équipe de gestion des données basée en Irlande, pour faire avancer les initiatives de lutte contre la tuberculose. Leurs efforts de collaboration ont joué un rôle essentiel pour soutenir les stratégies réglementaires mondiales et faire progresser le développement des médicaments », a déclaré Richard Liwski, directeur de la technologie chez C-Path. « Nous exprimons notre gratitude à Patrick et à l'équipe pour les progrès importants que nous continuons d'accomplir dans ces domaines cruciaux. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à participer à la croissance et aux activités de C-Path en Europe. »

C-Path se réjouit de l'intégration réussie et de l'expansion de ses activités non lucratives en Europe. Forte de cette présence mondiale renforcée, elle reste déterminée à mener des collaborations qui accélèrent le développement de médicaments, permettant ainsi d'offrir de meilleurs traitements aux populations du monde entier.

Le Critical Path Institute (C-Path) est un organisme indépendant à but non lucratif fondé en 2005 sous la forme d'un partenariat public-privé. C-Path a pour mission de catalyser le développement de nouvelles approches qui font progresser l'innovation médicale et la science réglementaire, accélérant ainsi la voie vers un monde plus sain. Leader international dans la formation de collaborations, C-Path a créé de nombreux consortiums mondiaux qui comprennent actuellement plus de 1 600 scientifiques issus d'agences gouvernementales et réglementaires, d'établissements universitaires, d'organisations de patients, de fondations pour la lutte contre les maladies et de centaines d'entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. C-Path US a son siège à Tucson, en Arizona et C-Path Europe a son siège à Amsterdam, aux Pays-Bas, avec du personnel supplémentaire dans de nombreux autres endroits. Pour en savoir plus, rendez-vous sur c-path.org.

