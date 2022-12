Cactus Custody™ de Matrixport a obtenu la certification SOC 2 Type 1 de Deloitte

SOC 2 Type 1 valide la solidité du contrôle et de la conception de la cybersécurité de Cactus Custody™

SINGAPOUR, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport, l'une des plus grandes plateformes de services financiers d'actifs numériques au monde, a annoncé que sa marque de service de garde institutionnelle, Cactus Custody™, a terminé avec succès l'audit SOC (System and Organization Controls) 2 Type 1 de ses pratiques en matière de sécurité, de disponibilité et de confidentialité.

Cet audit reflète l'engagement de Matrixport envers les bonnes pratiques techniques et opérationnelles en matière de protection des données clients et des actifs numériques. En tant que norme industrielle clé pour la conformité, SOC 2 vérifie la sécurité, la disponibilité et la confidentialité des données des clients à travers les solutions offertes. Mené par Deloitte Touche Tohmatsu, l'audit comprenait une évaluation des contrôles de sécurité de Cactus Custody™ conformément aux critères des services fiduciaires établis par l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

Cynthia Wu, directrice d'exploitation de Matrixport, a déclaré : « En tant que dépositaire qualifié protégeant les actifs numériques de clients institutionnels, nous avons toujours géré nos opérations en respectant les normes de sécurité les plus élevées. La fin de l'audit SOC 2 Type 1 valide le dévouement de nos équipes à la protection des données et des fonds de nos clients. Nous entreprendrons cet audit rigoureux chaque année, de telle sorte qu'il fasse partie de nos opérations de routine, gage de notre engagement continu envers nos clients du monde entier. Cactus Custody va également poursuivre l'audit SOC 2 Type 2 avec Deloitte dans les mois à venir ».

Introduit pour la première fois en juillet 2019, Cactus Custody™ est le service de garde institutionnel fourni par Matrixport, qui sert près de 200 clients institutionnels, notamment des mineurs, des fonds, des entreprises, des fondations et des projets. Construit avec une approche « sécurité d'abord » pour les actifs numériques, Cactus Custody™ est une société fiduciaire de Hong Kong qui répond à l'exigence de réserve de capital et agit dans le cadre des directives réglementaires et de lutte contre le blanchiment d'argent. Cactus Custody™ offre des fonctionnalités complètes de gestion des crypto entreprises, un mécanisme de contrôle interne, une connectivité DeFi inégalée et divers services financiers à valeur ajoutée.

À propos de Matrixport

Matrixport est l'un des écosystèmes de services financiers d'actifs numériques les plus importants et les plus fiables au monde. Matrixport a atteint une évaluation de licorne pré-money en 2021 et, grâce à sa concentration incessante sur l'innovation produit, a été désigné par CB Insights parmi les 50 entreprises blockchain les plus prometteuses au monde en 2022. Elle propose la suite la plus complète de produits d'investissement en cryptomonnaies leaders sur le marché. Son activité de prime brokerage numérique, Matrixport Institutional, sert plus de 800 institutions à travers les États-Unis, l'Europe et l'Asie, offrant les meilleurs services d'accès, d'effet de levier, d'introduction de capital et de garde de titres.

Pour plus d'informations, consultez les sites www.matrixport.com et https://www.mycactus.com/en.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpg

SOURCE Matrixport