Cactus Custody™ van Matrixport voltooit SOC 2 Type 1-certificering door Deloitte

SOC 2 Type 1 bevestigt de kracht van Cactus Custody™'s ontwerp en maatregelen omtrent cyberbeveiliging

SINGAPORE, 12 december 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport, een van 's werelds grootste platforms voor financiële dienstverlening op het gebied van digitale activa, heeft bekendgemaakt dat zijn institutionele bewaarservicemerk, Cactus Custody™, met succes de SOC (System and Organization Controls) 2 Type 1-audit heeft doorstaan ten aanzien van de manier waarop het platform met beveiliging, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid omgaat.

Dit onderzoek weerspiegelt de mate waarin Matrixport zowel technisch als operationeel uitblinkt in de wijze waarop klantgegevens en digitale activa beschermd worden. SOC 2 is een belangrijke industriestandaard voor naleving en onderzoekt de beveiliging, de beschikbaarheid en de vertrouwelijkheid van klantgegevens in verschillende oplossingen. De audit, uitgevoerd door Deloitte Touche Tohmatsu, omvatte een evaluatie van de beveiligingsmaatregelen van Cactus Custody™ conform de criteria voor vertrouwensdiensten die zijn opgesteld door het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

Cynthia Wu, COO van Matrixport, zei: "Als gekwalificeerde bewaarder die voor institutionele klanten digitale activa beschermt, hanteren we voor onze bedrijfsvoering altijd de hoogste beveiligingsnormen. Het SOC2 Type 1-onderzoek zien wij als bevestiging van de mate waarin onze teams toegewijd zijn om de gegevens van klanten en hun digitale activa te beschermen. Deze strenge audit zal jaarlijkse routine worden als blijk van voortdurende toewijding aan onze klanten over de hele wereld. Cactus Custody™ zal de komende maanden ook de SOC2 Type 2-audit door Deloitte ondergaan"

Cactus Custody™, voor het eerst geïntroduceerd in juli 2019, is de institutionele bewaarservice die wordt aangeboden door Matrixport die bijna 200 institutionele klanten bedient, waaronder miners van digitale activa, fondsen, bedrijven, stichtingen en projecten. Cactus Custody™ is gebouwd met een "beveiliging eerst"-benadering voor digitale activa en is een Hong Kong Trust Company die voldoet aan de kapitaalreservevereiste en binnen de wettelijke en AML-richtlijnen handelt. Cactus Custody™ biedt uitgebreide functies voor cryptobeheer voor ondernemingen, een intern controlemechanisme, ongeëvenaarde DeFi-connectiviteit en verschillende financiële diensten die meerwaarde bieden.

Over Matrixport

Matrixport is een van 's werelds grootste en meest vertrouwde ecosysteem voor financiële diensten voor digitale activa. Matrixport behaalde in 2021 pre-money unicorn-waardering en werd, met zijn niet-aflatende focus op productinnovatie, door CB Insights in 2022 genoemd als de 50 meest veelbelovende blockchain-bedrijven ter wereld. Matrixport biedt de meest uitgebreide suite van toonaangevende crypto-investeringsproducten in de branche. Het digitale prime brokerage-bedrijf Matrixport Institutional, bedient meer dan 800 instellingen in de VS, Europa en Azië en biedt de beste toegang, hefboomwerking, kapitaalintroductie en bewaarservices.

