Cactus Custody (TM) de Matrixport s'associe à MetaMask Institutional de ConsenSys pour offrir des services de garde conformes aux institutions

Dans le cadre de ce partenariat, MMI est intégré à la fonctionnalité DeFi Connector de Cactus Custody™, qui crée une piste d'audit qui remplit son rôle concernant les exigences de conformité réglementaire que les investisseurs institutionnels, tels que les fonds cryptographiques, les teneurs de marché et les bureaux de négociation, doivent souvent respecter. Le DeFi Connector générera une adresse de portefeuille sécurisée et cryptée, stockée dans un module de sécurité matériel, et permettra aux investisseurs d'enregistrer et de télécharger toutes les interactions d'application décentralisée (DApp) et les transactions de portefeuille sur MMI. Cette offre de service sera disponible à partir du mois prochain.

Cynthia Wu, responsable des ventes et du développement commercial chez Matrixport, a déclaré : « L'écosystème DeFi a dépassé les 79 milliards de dollars américains en valeur totale bloquée, contre seulement 20 milliards de dollars américains au début de cette année. Les investisseurs institutionnels ont commencé à reconnaître les formidables opportunités qu'offre DeFi. Le partenariat avec MMI nous aide à nous concentrer sur la fourniture d'un accès institutionnel inégalé à ces opportunités. »

MetaMask, le premier portefeuille de finance décentralisée (DeFi) au monde, sert plus de 10 millions d'utilisateurs actifs par mois. En décembre 2020, MetaMask a lancé MetaMask Institutional (MMI) pour s'adresser à un grand nombre de fonds cryptographiques, de teneurs de marché et de pupitres de négociation de premier plan cherchant à accroître leur exposition à DeFi.

L'intégration avec Cactus Custody™ intervient alors que MMI annonce également des intégrations avec d'autres dépositaires pour fournir aux petites et grandes organisations un accès à DeFi qui répond aux besoins de sécurité, d'efficacité opérationnelle et de conformité requis par l'institution.

« L'objectif de MetaMask Institutional est de fournir un accès inégalé à DeFi, même face à des exigences institutionnelles rigoureuses », a déclaré Johann Bornman, chef de produit pour MMI. « Les dépositaires qualifiés et la technologie de garde jouent un rôle fondamental dans ces exigences. Nous ne pourrions pas être plus ravis de nous associer à ces trois grandes entreprises qui offrent toutes des capacités de classe mondiale pour différents segments du marché. »

« Cactus Custody soutient actuellement la chaîne Ethereum. Avec l'intégration MMI, nos clients sont assurés d'un accès fluide à tous les protocoles DeFi basés sur Ethereum à partir de leur compte de dépôt. Alors que l'écosystème DeFi fleurit, nous travaillons dur pour renforcer l'infrastructure et l'accessibilité à l'ensemble de l'écosystème DeFi, y compris la prise en charge d'autres chaînes, telles que Polygon, BSC, Solana, etc. », a ajouté Wu.

Cactus Custody™ est le service de garde institutionnelle tiers fourni par Matrixport - l'une des plates-formes de services financiers cryptographiques à la croissance la plus rapide en Asie - avec plus de 10 milliards de dollars d'actifs clients pour les mineurs, les fonds, les projets et les sociétés sous garde. Cactus Custody™ est le service de garde institutionnelle tiers fourni par Matrixport, il utilise une conception de sécurité système qui suit les meilleures pratiques de l'industrie, apportant une sécurité, une transparence et une efficacité accrues au marché tout en favorisant la croissance de ses clients.

À propos de Matrixport

Matrixport est l'une des plateformes de services financiers d'actifs numériques qui connaît la croissance la plus rapide en Asie. Avec 10 milliards de dollars américains d'actifs en gestion et en conservation, elle fournit des services financiers en cryptomonnaies uniques avec plus de 5 milliards de dollars américains en volumes d'échanges mensuels moyens. Les offres comprennent Cactus Custody™, le marché OTC, les produits à revenu fixe, les produits structurés, les prêts ainsi que la gestion d'actifs.

Cactus Custody™ est un dépositaire qualifié et une société de fiducie de Hong Kong qui répond à l'exigence de réserve de capital et agit dans le respect des directives réglementaires et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Nous fournissons des services à la société minière la plus grande et la plus renommée au monde, aux pools miniers, aux plates-formes de minage cloud, aux bourses, aux fonds et aux courtiers de gré à gré, aidant nos clients à croître et à se développer de manière sécurisée.

Basée à Singapour, Matrixport a pour mission de simplifier la cryptomonnaie pour tout le monde et sa devise est « Get More From Your Crypto ». La société détient des licences à Hong Kong et en Suisse avec plus de 220 employés au service des institutions et des clients de détail en Asie et en Europe. Pour plus d'informations, consultez le site www.matrixport.com .

À propos de ConsenSys

ConsenSys est la principale société de logiciels Ethereum. Nous permettons aux développeurs, aux entreprises et aux personnes du monde entier de créer des applications de nouvelle génération, de lancer une infrastructure financière moderne et d'accéder au Web décentralisé. Notre suite de produits, composée de Infura , Quorum , Codefi , MetaMask , Truffle et Diligence , sert des millions d'utilisateurs, prend en charge des milliards de requêtes basées sur la blockchain pour nos clients et a traité des milliards de dollars en actifs numériques. Ethereum est la plus grande blockchain programmable au monde, leader dans l'adoption commerciale, la communauté des développeurs et l'activité DeFi. Sur cette base open source de confiance, nous construisons l'économie numérique de demain. Pour découvrir nos produits et solutions, rendez-vous sur le site http://consensys.net/ .

