Cactus Custody (TM) van Matrixport werkt samen met MetaMask Institutional van ConsenSys om instellingsconforme bewaardiensten aan te bieden

In het kader van het partnerschap is MMI geïntegreerd met Cactus Custody™'s DeFi Connector-functie, die een audittrail creëert die voldoet aan de eisen die institutionele beleggers, zoals cryptofondsen, marktmakers en handelsdesks, vaak stellen. De DeFi Connector genereert een veilig, versleuteld wallet-adres, opgeslagen in een hardware-beveiligingsmodule, en zorgt ervoor dat alle gedecentraliseerde applicatie (DApp)-interacties en wallet-transacties op MMI kunnen worden geregistreerd en gedownload door investeerders. Dit dienstenaanbod is vanaf volgende maand beschikbaar.

Cynthia Wu, hoofd verkoop en bedrijfsontwikkeling, Matrixport zegt: "Het DeFi-ecosysteem was aan het begin van dit jaar slechts $ 20 miljard waard en heeft inmiddels een totale waarde van $ 79 miljard overschreden. Institutionele beleggers beginnen de enorme kansen die DeFi biedt in te zien. Dankzij de samenwerking met MMI kunnen we ongeëvenaarde institutionele toegang tot deze kansen bieden."

MetaMask, 's werelds toonaangevende gedecentraliseerde financiële (DeFi)-wallet, bedient meer dan 10 miljoen maandelijkse actieve gebruikers. In december 2020 lanceerde MetaMask, MetaMask Institutional (MMI) om grote aantallen toonaangevende cryptofondsen, marktmakers en handelsdesks aan te spreken die de blootstelling aan DeFi willen vergroten.

De integratie met Cactus Custody™ komt op het moment dat MMI ook integraties met andere bewaarders aankondigt om kleine en grote organisaties toegang te geven tot DeFi die voldoet aan de door de instellingen vereiste beveiliging, operationele efficiëntie en nalevingsvereisten.

"De focus van MetaMask Institutional is om ongeëvenaarde toegang tot DeFi te bieden, zelfs in het licht van strenge institutionele vereisten", zegt Johann Bornman, Product Lead voor MMI. "Gekwalificeerde bewaarders en bewaartechnologie spelen een fundamentele rol in deze vereisten. We zouden niet blijer kunnen zijn om samen te werken met deze drie geweldige bedrijven die allemaal capaciteiten van wereldklasse bieden voor verschillende marktsegmenten."

"Cactus Custody ondersteunt momenteel de Ethereum-keten. Met MMI-integratie zijn onze klanten verzekerd van vlotte toegang tot alle op Ethereum gebaseerde DeFi-protocollen vanaf hun effectenrekening. Terwijl het DeFi-ecosysteem bloeit, werken we er hard aan om de infrastructuur en toegankelijkheid van het hele DeFi-ecosysteem te versterken, inclusief ondersteuning voor andere ketens, zoals Polygon, BSC, Solana, enz.," voegte Wu toe.

Cactus Custody™ is de externe institutionele bewaarservice die wordt aangeboden door Matrixport -- een van de snelst groeiende crypto-platforms voor financiële diensten in Azië -- met meer dan USD 10 miljard aan klantenactiva voor miners, fondsen, projecten en vennootschappen in bewaring. Cactus Custody™ is de externe institutionele bewaarservice die wordt aangeboden door Matrixport en maakt gebruik van een systeembeveiligingsontwerp dat de beste praktijken in de branche volgt, waardoor de markt meer beveiliging, transparantie en efficiëntie krijgt en de groei van haar klanten wordt gestimuleerd.

Over Matrixport

Matrixport is een van Azië's snelst groeiende financiële dienstenplatforms voor digitale activa. Het bedrijf, dat $ 10 miljard aan activa beheert en in bewaring heeft, biedt one-stop crypto-dienstverlening met een gemiddeld maandelijks transactievolume van meer dan $ 5 miljard. Het productaanbod omvat Cactus Custody™, spot OTC, vast inkomen, gestructureerde producten, leningen en activabeheer.

Cactus Custody™ is een gekwalificeerde bewaarder en een trustmaatschappij in Hongkong die voldoet aan de kapitaalreservevereiste en handelt volgens de regelgevende en antiwitwasrichtlijnen (AML). We leveren diensten aan 's werelds grootste en meest gerenommeerde miningbedrijf, miningpools, cloudminingplatforms, beurzen, fondsen en OTC-dealers, en ondersteunen onze klanten om op een veilige manier te groeien en op te schalen.

Met het hoofdkantoor in Singapore, is het Matrixport's missie om crypto gemakkelijk te maken voor iedereen, met als motto: "Haal meer uit je crypto". Het bedrijf heeft licenties in Hong Kong en Zwitserland, met meer dan 220 medewerkers die zowel instituten als particuliere beleggers in Azië en Europa bedienen. Kijk voor meer informatie op www.matrixport.com.

Instagram: @matrixport_

Twitter: @realMatrixport

LinkedIn: @Matrixport

Over ConsenSys

ConsenSys is het toonaangevende softwarebedrijf van Ethereum. We stellen ontwikkelaars, bedrijven en mensen wereldwijd in staat om applicaties van de volgende generatie te bouwen, moderne financiële infrastructuur te lanceren en toegang te krijgen tot het gedecentraliseerde web. Onze productsuite, die bestaat uit Infura, Quorum, Codefi, MetaMask, Truffel en Diligence, bedient miljoenen gebruikers, ondersteunt miljarden op blockchain gebaseerde vragen voor onze klanten en heeft miljarden dollars in digitale activa verwerkt. Ethereum is de grootste programmeerbare blockchain ter wereld, die toonaangevend is in zakelijke adoptie, ontwikkelaarsgemeenschap en DeFi-activiteiten. Op deze vertrouwde, open source foundation bouwen we de digitale economie van de toekomst. Ga voor meer informatie over onze producten en oplossingen naar:http://consensys.net/.

