CACTUS et Elsevier s'associent pour apporter les résumés de plus de 19 millions de recherches d'Elsevier aux appareils mobiles des chercheurs

PRINCETON, N.J., 18 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Cactus Communications (CACTUS), une entreprise de communication et de technologie scientifiques, s'est associée à Elsevier, un important éditeur scientifique mondial, pour rendre disponible sur R Discovery plus de 19 millions de résumés d'articles de recherche de l'éditeur. Cette collaboration permettra à la communauté mondiale de la recherche d'accéder à tout le contenu de haute qualité d'Elsevier en un seul endroit via R Discovery, l'application de découverte et de lecture de recherche la mieux notée.

Ce partenariat de contenu entre CACTUS et Elsevier représente une étape importante, faisant avancer la mission commune de rendre la recherche plus accessible aux gens du monde entier. L'intégration du contenu de recherche d'Elsevier améliorera de manière significative la base de données de recherche étendue de R Discovery de plus de 115 millions d'articles de recherche, y compris 40 millions d'articles en libre accès, sur 9,5 millions de sujets et plus de 32 000 revues. Cela fait de R Discovery la seule application mobile à héberger le contenu à fort impact d'Elsevier au même endroit pour quiconque souhaite découvrir et lire des recherches de qualité.

Commentant le partenariat, Abhishek Goel, co-fondateur et PDG de Cactus Communications, a déclaré : « Chez CACTUS, nous sommes profondément engagés à accélérer le parcours de découverte de la recherche pour les chercheurs du monde entier grâce à R Discovery. Le partenariat avec Elsevier reflète notre engagement continu à fournir une plateforme robuste et conviviale qui améliore considérablement l'accès des chercheurs aux connaissances, faisant ainsi progresser leur parcours de recherche. »

R Discovery donne à ses plus de 2,5 millions d'utilisateurs dans le monde un avantage concurrentiel en leur permettant de rester informés en déplacement. En offrant une solution mobile pour trouver et consommer le vaste référentiel de contenu de haute qualité d'Elsevier, R Discovery simplifie et démocratise davantage l'accès à la recherche.

