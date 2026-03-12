CalExit.Now anuncia un nuevo punto de referencia de apoyo mayoritario para la soberanía de California, hace un llamamiento a la paz y al respeto de las naciones soberanas

SACRAMENTO, California, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- CalExit.Now, el movimiento que aboga por la soberanía de California, publicó hoy una declaración que marca un cambio histórico en la opinión pública en todo el estado. Una encuesta reciente de California informa que, por primera vez desde que comenzaron las encuestas sobre esta cuestión, la mayoría de los californianos ahora apoyan firmemente, o no se oponen, a la búsqueda de la soberanía de California. La cifra combinada es del 51 por ciento.

"Estos resultados establecen un nuevo hecho político en California", dijo CalExit.Now vocero, Marcu Ruiz Evans. "Un umbral mayoritario cambia el entorno estratégico. La soberanía de California ahora es una opción pública viable y duradera, no una aspiración marginal ".

CalExit.Now vincula este cambio con la continua degradación del proceso político estadounidense y la creciente duda del público sobre la viabilidad a largo plazo de la forma actual de gobierno. CalExit.Now afirma que la continua devolución nacional hacia un gobierno autoritario intensificará previsiblemente la demanda pública de que California siga un camino legal y pacífico hacia la autodeterminación.

El congresista Eric Swalwell, candidato a gobernador de California, se refirió recientemente a California como "el mejor país del mundo". CalExit.Now concuerda con el fondo de esa afirmación. CalExit.Now continuará promoviendo la soberanía de California como el marco de gobierno más capaz de ofrecer los resultados que los californianos exigen constantemente.

CalExit.Now identifica los siguientes como resultados de políticas centrales habilitados por la soberanía de California:

Asistencia sanitaria universal.

Protección de los derechos de las mujeres.

Igualdad para todos.

Un fin efectivo a la debacle de las personas sin hogar a través de estándares estatales exigibles, alineación de fondos y responsabilidad del programa.

Legislación sobre armas de sentido común.

Un salario digno para todos los empleados.

CalExit.Now continuará con la educación pública, la formación de coaliciones y la acción política legal de acuerdo con las normas democráticas y la no violencia. CalExit.Now también continuará abogando por una California que rechace el militarismo en el extranjero y la represión política en el país.

CalExit.Now condena el acelerado retorno de Estados Unidos a los patrones coercitivos y coloniales de conducta extranjera. CalExit.Now exige un compromiso inmediato con la paz, el derecho internacional y la soberanía igualitaria de todas las naciones, incluidos Venezuela, Irán, Cuba y otras entidades soberanas sometidas a presión, desestabilización y medidas punitivas.

Acerca de CalExit.Now

CalExit.Now es un movimiento cívico con sede en California que aboga por la soberanía pacífica y legal de California a través de procesos democráticos, educación pública y desarrollo de políticas.

