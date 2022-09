California Condor, una banda de Estonia, ha lanzado un video histórico dedicado a dos exmiembros de la banda que fallecieron demasiado pronto

PARNU, Estonia, 23 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- California Condor lanzó un video dedicado a dos exmiembros de la banda que fallecieron demasiado pronto. Ken Loosaar falleció a los 28 años y Johannes Kuslap a los 27. Estos dos hombres ayudaron a la banda a encontrar su camino y si no fuera por ellos, la banda no estaría donde está hoy. Con este video, California Condor quiere rendir homenaje a estos dos grandes hombres, porque no hay nada menos que decir de este tipo de personas.

California Condor es una banda originada en Estonia, un pequeño país del norte de Europa. La banda, fundada en 2021, produce dos estilos de música: metal post grunge & alternativo y hop-hip con una pizca de metal. La banda se presentará en la Worldwide Music Expo de Lisboa del 19 al 23 de octubre.

Su última canción, "The Band", es un ejemplo de su sonido único. Los tambores retumban a través de la mezcla y reverberan energía. Las guitarras están empapadas en overdrive y proporcionan una pared de ruido distorsionado, a la vez que los sintetizadores fluyen y refluyen entremedio situando la pista en una dimensión completamente diferente. Una mezcla de voces suaves y diversas con coros de estilo screamo crean una pista textualmente diversa y única en honor al recuerdo.

Qué manera de recordar.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=_CiKz7XiPIw

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1904638/California_Condor.jpg

FUENTE Apocalypse Children Recordings (ACR Service OÜ)

