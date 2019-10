Cambium Networks anuncia novas soluções cnPilot de Wi-Fi para áreas internas e externas gerenciadas na nuvem

ROLLING MEADOWS, Illinois, 8 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Cambium Networks (NASDAQ: CMBM), fornecedora global líder em soluções de redes sem fio, anunciou, hoje, as novas soluções cnPilot™, que prometem oferecer conectividade confiável e com valores acessíveis. Três novos pontos de acesso e a nova ferramenta de gerenciamento, o c4000 cnMaestro™, formam um sistema interessante com opções de hardware para ponto de acesso e controladores de rede com valores acessíveis. Essas novas soluções são compatíveis com o uso corporativo e residencial, switching de Ethernet corporativo e gerenciamento na nuvem de diversos ambientes.

"Os operadores de redes e provedores de serviços gerenciados (MSP) sofrem constante pressão para entregar maior valor e melhores tecnologias a preços mais baixos", comentou Daran Hermans, diretor de gestão de linha de produtos da Cambium Networks. "Estes três novos produtos para o segmento de Wi-Fi corporativo, com o gerenciamento na nuvem com painel de controle único, o cnMaestro, trazem mais opções e maior controle para o perímetro da rede, sem qualquer custo recorrente. As soluções em Wi-Fi da Cambium Networks Enterprise contam com uso zero toque, um grupo de recursos que automatizam a adoção de dispositivos, utilizam provisionamento baseado em políticas e oferecem otimização automática para redes Wi-Fi de alta capacidade."

cnPilot e505 – ponto de acesso externo com fator de forma pequena 802.11ac Wave 2 projetado para uso urbano e em áreas de alta densidade com instalação rápida e de perfil baixo

cnPilot e510 – 802.11ac Wave 2 externo de alto desempenho com operação em condições exigentes de temperaturas, certificado contra choques e vibração, coexistência estendida ESD e LTE e classificação IP67

cnPilot e425H – ponto de acesso de placa de parede 802.11ac Wave 2 projetado para instalações de alta densidade com um ponto de acesso por sala

Ferramenta cnMaestro c4000 – software controlador cnMaestro pré-instalado no servidor local. Ideal para redes onde não há possibilidade de gerenciamento na nuvem

"A Cambium Networks desenvolveu uma solução que visa reduzir o custo total para operadores MDU, para o varejo e logística, educação, hospitalidade e prestadores de serviços gerenciados", comentou Scott Imhoff, vice-presidente sênior de gestão de produtos e marketing da Cambium Networks. "Por meio da arquitetura cloud-first e com inteligência distribuída, o sistema de gestão de ponta-a-ponta cnMaestro e os pontos de acesso cnPilot de valores acessíveis permitem que os operadores de TI e de MSP ampliem suas redes com segurança, tanto em termos comerciais quanto tecnológicos."

Os três novos pontos de acesso cnPilot passam a fazer parte da linha de produtos cnPilot e ampliam o portifólio de pontos de acesso internos e externos que podem ser personalizados para alcançar a cobertura e a capacidade necessárias. Essas soluções formam um conjunto sólido de tecnologia de primeira linha de acesso com a gama de soluções para conectividade sem fio da Cambium Networks.

Os produtos cnPilot estão disponíveis nos revendedores da Cambium Networks.

Sobre a Cambium Networks

A Cambium Networks é a principal provedora mundial de soluções de conectividade wireless, que fortalecem conexões entre pessoas, lugares e coisas. Especializando-se em fornecer estruturas wireless ponta a ponta de plataformas gerenciadas em nuvem confiáveis, escaláveis e seguras, que operam sob condições exigentes, a Cambium Networks capacita as provedoras de serviço e operadoras de redes empresariais, industriais e governamentais para desenvolver conectividade inteligente de borda. Com sede nas cercanias de Chicago e centros de pesquisa e desenvolvimento nos EUA, Reino Unido e Índia, a Cambium Networks comercializa seus produtos através de uma variedade de distribuidoras globais de confiança. www.cambiumnetworks.com.

