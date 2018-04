Cambium Networks obtient 5 étoiles dans le Partner Program Guide de CRN pour la deuxième année consécutive

Les 5 étoiles du Partner Program Guide récompensent les entreprises qui offrent aux fournisseurs de solutions les meilleurs éléments de partenariat dans leurs programmes de filière. Pour déterminer à qui attribuer les 5 étoiles en 2018, l'équipe de recherche de The Channel Company a évalué le programme partenaire de chaque fournisseur en fonction des investissements dans les offres de programme, de la rentabilité des partenaires, de la formation des partenaires, de l'éducation et de l'assistance, des programmes et ressources marketing, de l'appui à la vente et de la communication.

Le programme ConnectedPartner est conçu pour aider les partenaires à réussir avec les solutions de connectivité sans fil de Cambium Networks. Le programme ConnectedPartner favorise la croissance des partenaires en leur permettant d'accéder à des solutions de réseau backhaul point à point, de distribution point à multipoint, de connectivité industrielle, d'accès Wi-Fi et de traitement de bout en bout qui aident à stimuler les ventes et l'obtention d'informations permettant aux partenaires de pénétrer sur des marchés sans fil émergents. Le programme partenaire de Cambium Networks vise à maximiser la couverture mondiale tout en minimisant les conflits de filière. Les partenaires bénéficient de remises sur les gammes de produits ; d'un portail partenaire robuste et convivial ; de programmes pour l'enregistrement des accords, les équipements de démonstration et les fonds destinés au développement du marché ; d'un accès à des programmes de formation animés par un véritable instructeur et virtuels ; de contenus et d'outils marketing de filière ; d'un appui des équipes Cambium Networks chargées de la gestion de la filière et des ventes ; et bien d'autres choses encore.

« Trouver le bon fournisseur de solutions technologiques avec lequel devenir partenaire peut être une tâche ardue, compte tenu du grand nombre de choix dont disposent aujourd'hui les fournisseurs de solutions », explique Robert Faletra, président exécutif de The Channel Company. « Le Partner Program Guide de CNR et son classement à 5 étoiles les aident à réduire le champ et à trouver le partenaire le mieux adapté, à identifier les programmes partenaires les plus intéressants et à mieux connaître leurs atouts et leurs avantages critiques. Nous sommes heureux de présenter notre classement PPG pour 2018, qui récompense les programmes partenaires les plus robustes et les plus performants de la filière aujourd'hui. »

Pour le vice-président directeur des filières mondiales de Cambium, Ron Ryan : « Cambium Networks est heureuse d'obtenir cette reconnaissance pour la deuxième année consécutive. Nous avons élaboré le programme ConnectedPartner en étant à l'écoute de nos partenaires et en nous concentrant sur ce qui les rend performants et sur ce qui marche bien. L'année dernière, nous avons ajouté plus de 1 000 nouveaux partenaires à notre programme de filière mondial, et nous avons établi Cambium Networks dans l'espace Wi-Fi d'entreprise. Nous sommes impatients d'enregistrer une nouvelle année performante, et nous espérons avoir l'occasion de figurer à la même place l'année prochaine. »

Le Partner Program Guide 2018 figurera dans l'édition d'avril de CRN et est disponible en ligne sur http://www.crn.com/.

À propos de Cambium Networks

Cambium Networks est un grand fournisseur mondial de solutions de connectivité sans fil qui renforcent les liens entre les gens, les lieux et les objets. Se spécialisant dans l'offre d'un tissu sans fil de bout en bout de plateformes fiables, évolutives, sécurisées et gérées sur le cloud, Cambium Networks donne les moyens aux fournisseurs de services, aux entreprises, aux opérateurs de réseaux industriels et des pouvoirs publics de bâtir une connectivité de bord intelligente. L'attachement de Cambium à l'innovation continue et à la responsabilité sociale dans l'accès sans fil se traduit par les millions de radios déployées sur des milliers de réseaux qui profitent à des communautés à travers le monde. Avec son siège dans la banlieue de Chicago et des centres de recherche et développement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, Cambium Networks fait appel à toute une série de distributeurs mondiaux dignes de confiance. www.cambiumnetworks.com.

À propos de The Channel Company

The Channel Company permet une performance informatique innovante grâce à ses médias dominants, à ses événements captivants, à ses conseils d'experts et ses formations, et à ses services et plateformes marketing innovantes. Catalyseurs de la filière, nous connectons et autonomisons les fournisseurs de technologies, les fournisseurs de solutions et les utilisateurs finaux. Forts de plus de 30 années d'expérience inégalée de la filière, nous nous appuyons sur nos grandes connaissances pour élaborer de nouvelles solutions innovantes pour relever les défis en constante évolution du marché des technologies. www.thechannelco.com

