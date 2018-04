Cambium Networks recebe "5 estrelas" no Guia de Programas de Parceiros da CRN pelo segundo ano consecutivo

A classificação de 5 estrelas no Guia de Programas de Parceiros reconhece as empresas que oferecem aos provedores de soluções os melhores componentes de parceria nos seus programas de canal. Para escolher quem receberia a classificação de 5 estrelas em 2018, a equipe de pesquisa da The Channel Company avaliou o programa de parceiros de cada fornecedor, examinando os investimentos nas ofertas dos programas, rentabilidade e treinamento do parceiro, educação e suporte, recursos e programas de marketing, suporte de vendas e comunicação.

O programa ConnectedPartner foi criado para ajudar os parceiros a terem sucesso na utilização das soluções de conectividade sem fio da Cambium Networks. Ele prepara os parceiros para crescerem fornecendo-lhes acesso a soluções de backhaul ponto a ponto, distribuição ponto a multiponto, conectividade industrial, acesso a Wi-Fi e gestão ponto a ponto baseada na nuvem. Essas soluções ajudam a promover as vendas e fornecem insights que permitem que os parceiros entrem nos mercados emergentes da tecnologia sem fio. O objetivo do programa de parceiros da Cambium Networks é maximizar a cobertura global e minimizar o conflito de canais. As vantagens para os parceiros incluem descontos em linhas de produtos, um portal sólido e de fácil utilização para os parceiros; programas para registro de transações, equipamentos de demonstração e fundos para desenvolvimento de mercado; acesso a programas de treinamento virtual e instrutor ao vivo; ferramentas e conteúdo de marketing de canal; suporte das equipes de vendas e de gestão de canal da Cambium Networks, e muito mais.

"Encontrar o fornecedor de tecnologia correto com quem se associar pode ser uma tarefa difícil diante das inúmeras opções que os provedores de soluções têm à sua disposição atualmente", disse Robert Faletra, presidente executivo da The Channel Company. "O Guia de Programas de Parceiros da CRN e as classificações de 5 estrelas os ajudam a fazer uma pré-seleção e encontrar a melhor combinação, pois identifica os programas de parceria mais gratificantes e fornece informações cruciais sobre os seus pontos fortes e as vantagens que oferecem. É um prazer apresentarmos a nossa lista do PPG de 2018 que reconhece os programas de parceiros mais sólidos e de maior sucesso disponíveis atualmente."

Ron Ryan, vice-presidente sênior de canais globais da Cambium, declarou: "A Cambium Network está orgulhosa por receber essa classificação pelo segundo ano consecutivo. Criamos o programa ConnectedPartner a partir do que os nossos parceiros nos informaram e nos concentrando no que os torna bem-sucedidos, e ele está funcionando muito bem. No ano passado, acrescentamos mais de 1.000 novos parceiros ao nosso programa global de canal e estabelecemos a Cambium Networks no espaço de Wi-Fi empresarial. Estamos animados em ter mais um ano de muito sucesso e com a oportunidade de voltarmos aqui no ano que vem."

O Guia de Programas de Parceiros de 2018 será apresentado na edição de abril da CRN e online em http://www.crn.com/

Sobre a Cambium Networks

A Cambium Networks é uma importante fornecedora global de soluções de conectividade sem fio que reforça as conexões entre pessoas, lugares e coisas. Especializada em fornecer uma estrutura de ponta a ponta de plataformas confiáveis, escaláveis, seguras e gerenciadas na nuvem e que funcionam em condições difíceis, a Cambium Networks capacita provedores de serviços, empresas, operadoras de redes industriais e governamentais a construírem conectividade de borda inteligente. O compromisso da Cambium com a inovação constante e com a responsabilidade social no acesso sem fio é demonstrado nos milhões de rádios instalados em milhares de redes que beneficiam comunidades em todo o mundo. Com sede nos arredores de Chicago e centros de Pesquisa e Desenvolvimento nos Estados Unidos, Reino Unido e na Índia, a Cambium Networks vende seus produtos através de uma rede mundial de distribuidores confiáveis. www.cambiumnetworks.com.

Sobre a Channel Company

A Channel Company possibilita um desempenho de ponta para canal de TI através da nossa presença de mídia dominante, eventos atraentes, formação e consultoria com especialistas, e plataformas e serviços de marketing inovadores. Por sermos o catalizador de canais, conectamos e capacitamos provedores de tecnologia e de soluções e usuários finais. Com o suporte de mais de 30 anos de experiência incomparável em canal, utilizamos nosso profundo conhecimento para criar soluções novas e inovadoras para os desafios do mercado de tecnologia, em constante transformação. www.thechannelco.com

CRN é uma marca registrada da The Channel Company, LLC. Todos os direitos reservados.

