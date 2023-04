Cambrex abre nova unidade de armazenamento de estabilidade na Bélgica

EAST RUTHERFORD, N.J., 4 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Cambrex, empresa líder global em desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO) que presta serviços analíticos, de fármacos e produtos medicamentosos em todo o ciclo de vida do medicamento, anunciou hoje que sua empresa de armazenamento de estabilidade, a Q1 Scientific, abriu uma nova unidade de cGMP de mais de 1.800 metros quadrados na Bélgica, expandindo sua capacidade de oferecer serviços de armazenamento de estabilidade controlada ambientalmente aos setores farmacêuticos, de dispositivos médicos e de ciências da vida em toda a Europa.

Localizada estrategicamente na região de Liège e a aproximadamente 90 quilômetros de Bruxelas, a nova unidade de armazenamento de última geração, monitorada e controlada por temperatura, oferece 35 mil espaços de armazenamento controlados por temperatura para todas as principais zonas climáticas do ICH, incluindo testes de estabilidade de longo prazo, médio prazo e acelerados, incluindo 2 – 8°C, 25°C/60% RH e 40°C/75% RH.

Tom Loewald, CEO da Cambrex, disse: "Após nossa aquisição da Q1 Scientific, em junho de 2022, continuamos a ver um aumento na demanda por serviços de armazenamento de estabilidade. Essa expansão oferece capacidade facilmente acessível na Europa continental, bem como flexibilidade para reagir de forma rápida e eficaz às necessidades em constante mudança dos clientes".

A partir desse novo local, a Q1 Scientific atenderá empresas farmacêuticas em toda a Europa sob a liderança da nova Gerente Geral da Bélgica, Cécile Jacoby.

Stephen Delaney, Diretor Geral da Q1 Scientific, disse: "A abertura na Bélgica é um marco significativo para a Q1 Scientific, e estamos entusiasmados com a adição à nossa empresa de armazenamento de estabilidade de rápido crescimento. A operação das duas unidades será de grande benefício para nossos clientes europeus, que agora terão mais opções de transporte com temperatura controlada na Europa continental".

Essa expansão para a Bélgica complementa a presença atual da Q1 Scientific em Waterford, Irlanda, e é consistente com a estratégia da Cambrex de expandir seu portfólio de soluções especializadas para o desenvolvimento e fabricação de produtos farmacêuticos em toda a Europa e América do Norte.

Sobre a Cambrex

A Cambrex é uma empresa líder global em desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO) que presta serviços analíticos, de fármacos e produtos medicamentosos em todo o ciclo de vida do medicamento. Com mais de 40 anos de experiência e uma equipe crescente de mais de 2.400 especialistas que atendem a clientes globais da América do Norte e Europa, a Cambrex é uma parceira confiável nos mercados de marca e de genéricos para o desenvolvimento e fabricação de formas farmacêuticas acabadas e APIs.

A Cambrex oferece uma variedade de tecnologias e recursos especializados de substâncias farmacêuticas, incluindo fluxo contínuo, substâncias controladas, química de estado sólido, caracterização de materiais e APIs altamente potentes. Além disso, a Cambrex pode oferecer suporte a formas de administração convencionais, incluindo sólidos, semissólidos e líquidos orais, e tem experiência na fabricação de formas de administração especiais, como comprimidos de liberação modificada, combinação de dose fixa, administração pediátrica, comprimidos de duas camadas, stick packs, produtos tópicos, substâncias controladas, e pomadas estéreis e não estéreis.

Sobre a Q1 Scientific

A Q1 Scientific, uma empresa da Cambrex, oferece serviços de armazenamento de estabilidade controlada ambientalmente aos setores farmacêuticos, de dispositivos médicos e de ciências da vida em sua unidade de cGMP de mais de 1.800 metros quadrados. Como a primeira empresa do setor a se estabelecer na Irlanda, a Q1 Scientific está revolucionando a forma como as empresas farmacêuticas armazenam seus produtos, ajudando a melhorar a velocidade necessária para que novos medicamentos cheguem ao mercado, além de ajudar com a economia com despesas de construção e monitoramento de suas próprias câmaras de armazenamento.

