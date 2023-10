Cambrex achève une extension de capacité de 38 millions de dollars à High Point, en Caroline du Nord

EAST RUTHERFORD, New Jersey, 2 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Cambrex a annoncé aujourd'hui l'achèvement de l'extension de capacité de 38 millions de dollars de son usine de fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) de petites molécules à High Point, en Caroline du Nord. Cette expansion permet de doubler la capacité de production du site, avec de nouveaux laboratoires d'analyse et de développement chimique de pointe, deux nouvelles unités de fabrication clinique et une opération de fabrication commerciale à petite échelle avec trois centres de travail et des réacteurs de 2 000 litres.

« Lorsque nous avons lancé ce projet en 2021, notre vision allait bien au-delà de l'objectif », a déclaré Tom Loewald, PDG de Cambrex. « Nous avons conçu une installation qui peut continuer à répondre aux besoins des clients au fur et à mesure de l'évolution du secteur, avec une technologie et un équipement de laboratoire de pointe, une infrastructure économe en énergie et une échelle de fabrication clinique à commerciale ».

Les capacités de High Point complètent celles de Snapdragon Chemistry, acquise précédemment et spécialisée dans la R&D pour le développement de procédés d'IPA par lots et en flux continu. En combinant Snapdragon Chemistry et l'expansion à High Point, les clients peuvent faire appel à un seul fournisseur pour la mise à l'échelle de la chimie de flux, depuis la recherche et le développement jusqu'à la commercialisation.

Outre la nouvelle infrastructure, plus de 70 nouveaux emplois ont été créés, étant donné que Cambrex continue de recruter des scientifiques et du personnel spécialisés dans la R&D pharmaceutique dans la région. Dan Bowles, vice-président et directeur général de Cambrex High Point, a ajouté : « Nous sommes très heureux de cette expansion en Caroline du Nord, qui n'aurait pas été possible sans le soutien des dirigeants et des programmes de développement économique de l'État, et sans l'attention qu'ils portent à la formation d'une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée dans la région ».

Cambrex poursuit l'extension de ses capacités dans son réseau nord-américain et européen afin de répondre à la demande croissante de services externalisés de développement et de fabrication de produits.

À propos de Cambrex

Cambrex est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan au niveau mondial qui fournit des substances et des produits médicamenteux ainsi que des services d'analyse tout au long du cycle de vie des médicaments. Avec plus de 40 ans d'expérience et une équipe croissante de plus de 2 400 experts au service de clients internationaux en Amérique du Nord et en Europe, Cambrex est un partenaire de confiance sur les marchés des produits de marque et des produits génériques pour le développement et la fabrication d'IPA et de formes posologiques finies.

Cambrex offre une gamme de technologies et de capacités spécialisées dans les substances médicamenteuses, notamment la biocatalyse, le flux continu, les substances contrôlées, la science de l'état solide, la caractérisation des matériaux, le stockage de la stabilité et les IPA très puissants. En outre, Cambrex peut prendre en charge les formes de dosage conventionnelles, y compris les solides, les semi-solides et les liquides oraux, et possède l'expertise nécessaire pour fabriquer des formes de dosage spécialisées telles que les comprimés à libération modifiée, les combinaisons à dose fixe, les comprimés pédiatriques, les comprimés bicouches, les sticks packs, les topiques, les substances contrôlées, les pommades stériles et non stériles.

