Cambrex annonce la vente de son Unité commerciale de produits pharmaceutiques

EAST RUTHERFORD, New Jersey, 2 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Cambrex, une importante organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), a finalisé aujourd'hui la vente de son Unité commerciale de produits pharmaceutiques à Noramco, basée à Wilmington, dans le Delaware. L'Unité commerciale des produits pharmaceutiques de Cambrex assure le développement de produits, la fabrication clinique et commerciale et le conditionnement à partir de ses installations de Mirabel (Québec, Canada) et de Whippany (New Jersey, États-Unis).

« La transaction annoncée aujourd'hui est le résultat d'une décision stratégique visant à mettre l'accent sur les principaux domaines de croissance et d'investissement », a déclaré Thomas Loewald, PDG de Cambrex. « À l'avenir, Cambrex donnera la priorité à ses portefeuilles de substances médicamenteuses et de tests analytiques, permettant ainsi à ses clients de développer et de fournir des solutions thérapeutiques aux patients du monde entier. »

Cambrex a récemment élargi son portefeuille de solutions spécialisées pour le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques avec l'acquisition de Snapdragon Chemistry, qui se spécialise dans la R&D pour le développement de processus en lots et en flux continu d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA). Cambrex a également fait récemment l'acquisition de Q1 Scientific, un fournisseur spécialisé de services externalisés de stockage de stabilité, y compris les cycles thermiques, la reprise après sinistre, la gestion des échantillons, la photostabilité et le stockage à très bas niveau. Q1 Scientific, basée en Irlande, a récemment étendu ses activités en Belgique.

Cambrex continuera d'exploiter 13 sites mondiaux axés sur la fourniture de services de développement et de fabrication de substances médicamenteuses tout au long du cycle de vie des médicaments pour des clients du monde entier.

Cambrex est un leader mondial de la fabrication et du développement sous contrat (CDMO) qui fournit des services d'analyse complets et des services de demande IND, ainsi que le développement et la fabrication de substances médicamenteuses tout au long du cycle de vie des médicaments. Avec plus de 40 ans d'expérience et une équipe de 2 000 experts au service de clients internationaux à partir de sites en Amérique du Nord et en Europe, Cambrex est un partenaire de confiance pour le développement et la fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) sur les marchés de marque et génériques. Cambrex offre une gamme de technologies et de capacités spécialisées en matière de substances médicamenteuses, notamment le flux continu, les substances contrôlées, la science de l'état solide, la caractérisation des matériaux et les IPA à forte puissance.

