Cambrex annonce un accord stratégique avec Lilly pour soutenir les activités de fabrication des collaborateurs biotechnologiques

EAST RUTHERFORD, N.J, 5 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Cambrex, une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), a annoncé aujourd'hui qu'elle avait signé un accord avec Eli Lilly and Company (Lilly) pour fournir aux collaborateurs biotechnologiques de Lilly un accès accéléré aux capacités de développement clinique.

Dans le cadre de cet accord, Cambrex s'associera à Lilly Catalyze360-ExploR&D, la branche de Lilly spécialisée dans l'innovation et la collaboration externes précoces, pour fournir des substances et des produits médicamenteux, des laboratoires de services analytiques et une expertise en recherche et développement aux collaborateurs biotechnologiques de Lilly Catalyze360 .

« Nous sommes ravis de soutenir la mission de Lilly, qui consiste à permettre aux collaborateurs biotechnologiques externes d'accélérer le développement de leurs produits », a déclaré Brandon Fincher, président des activités de développement précoce et d'essai chez Cambrex. « Notre site de Longmont offre tous les services nécessaires pour faire progresser les petites molécules en phase précoce vers la clinique avec rapidité, flexibilité et excellence scientifique. Nous sommes impatients d'aider les collaborateurs de Lilly Cataylze360 à propulser leurs produits sur la voie de la réussite. »

Lilly Catalyze360 investit dans l'avancement de la science et le soutien aux médicaments émergents par le biais de ses trois piliers : Lilly Ventures, Lilly Gateway Labs et Lilly ExploR&D. Dans le cadre de cet accord stratégique, Cambrex s'associera à ExploR&D, un pilier de l'innovation externe chez Lilly qui apporte l'apprentissage en entreprise, le savoir-faire scientifique et les meilleures capacités de recherche et de développement pour accélérer la science des partenaires.

Les services principaux de cet accord seront hébergés à Longmont, Colorado, avec un soutien supplémentaire du réseau de Cambrex, selon les besoins. Le site de Cambrex à Longmont est spécialisé dans le développement précoce de nouveaux médicaments expérimentaux, depuis le développement de procédés et la fabrication de substances médicamenteuses jusqu'au développement de formulations et à la fabrication de produits pharmaceutiques, avec une capacité de production non conforme et conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF). Simultanément, le site fournit un soutien complet en matière de développement analytique et de tests cGMP.

À propos de Cambrex

Cambrex est un sous-traitant pharmaceutique de premier plan au niveau mondial qui fournit des services de développement et de fabrication de substances médicamenteuses tout au long du cycle de vie des médicaments, ainsi que des services analytiques complets et des services d'aide à la mise au point de médicaments expérimentaux.

Avec plus de 40 ans d'expérience et une équipe de 2 000 experts au service de clients internationaux en Amérique du Nord et en Europe, Cambrex offre une gamme de technologies et de capacités spécialisées dans les substances médicamenteuses, y compris le flux continu, les substances contrôlées, la science de l'état solide, la caractérisation des matériaux et les IPA très puissants.

