Cambrex conclui aquisição da Snapdragon Chemistry, líder em serviços de desenvolvimento de API de fluxo contínuo

EAST RUTHERFORD, N.J., 18 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Cambrex, uma organização global líder em desenvolvimento e fabricação de contratos (CDMO) que fornece substâncias farmacêuticas, produtos farmacêuticos e serviços analíticos em todo o ciclo de vida do medicamento, anunciou hoje que concluiu sua aquisição da Snapdragon Chemistry, fornecedora líder de serviços de desenvolvimento de processos químicos com sede nos EUA para uma ampla gama de clientes biofarmacêuticos emergentes e estabelecidos.

"Hoje, damos as boas-vindas aos nossos novos colegas da Snapdragon à Cambrex", disse Tom Loewald, CEO da Cambrex. "Com a profundidade de conhecimento científico da Snapdragon no desenvolvimento de processos de API, tenho certeza de que nossos clientes verão os benefícios dessa combinação e ficarão encantados em trabalhar com a equipe da Snapdragon."

"Estou extremamente orgulhoso do que nossa equipe da Snapdragon construiu ao longo dos anos", disse Matt Bio, CEO da Snapdragon. "Com a Cambrex, encontramos um lar ideal para nossos clientes e funcionários, e espero continuar o sucesso como parte da Cambrex".

A Snapdragon Chemistry é especializada em lotes de ingredientes farmacêuticos ativos (API) e desenvolvimento de processos de fluxo contínuo, utilizando tecnologia de automação de ponta e equipamentos exclusivos para resolver processos complexos e desafios de desenvolvimento analítico. Com sede de P&D e fabricação em Waltham, Massachusetts, os mais de 70 funcionários da Snapdragon têm fortes laços com a comunidade científica local, com 31 cientistas PhDs na equipe.

A Cambrex continua a expandir seu portfólio de soluções especializadas para desenvolvimento e fabricação farmacêutica, com a Snapdragon reforçando sua profunda especialização em fabricação de fluxo contínuo e complementando investimentos recentes em recursos de desenvolvimento de processos de fluxo contínuo em sua instalação em High Point, na Carolina do Norte.

Sobre a Cambrex

A Cambrex é uma organização global líder em desenvolvimento e fabricação de contratos (CDMO) que fornece substâncias farmacêuticas, produtos farmacêuticos e serviços analíticos em todo o ciclo de vida do medicamento. Com mais de 40 anos de experiência e uma equipe crescente de mais de 2.300 especialistas atendendo clientes globais da América do Norte e Europa, a Cambrex é um parceiro confiável em mercados de marca e genéricos para API e desenvolvimento e fabricação de formas farmacêuticas acabadas.

A Cambrex oferece uma variedade de tecnologias e capacidades especializadas de substâncias farmacêuticas, incluindo fluxo contínuo, substâncias controladas, ciência de estado sólido, caracterização de material, armazenamento de estabilidade e APIs altamente potentes. Além disso, a Cambrex pode oferecer suporte a formas de dosagem convencionais, incluindo sólidos orais, semi-sólidos e líquidos, e tem experiência para fabricar formas de dosagem especiais, como liberação modificada, combinação de dose fixa, pediátrica, comprimidos de duas camadas, embalagens de bastões, tópicos, substâncias controladas, pomadas estéreis e não estéreis.

