Cambrex fait l'acquisition de Snapdragon Chemistry, un leader dans les services de développement d'IPA à flux continu

EAST RUTHERFORD, New Jersey, 19 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Cambrex, une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), qui fournit des substances pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques et des services d'analyse tout au long du cycle de vie des médicaments, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif visant l'acquisition de Snapdragon Chemistry, un important fournisseur américain de services de développement de procédés chimiques à un large éventail de clients biopharmaceutiques émergents et établis.

« Aujourd'hui, nous accueillons nos nouveaux collègues de Snapdragon à Cambrex », a déclaré Tom Loewald, PDG de Cambrex. « Grâce à l'expertise scientifique approfondie de Snapdragon en développement de processus API, je suis certain que nos clients verront les avantages de cette combinaison et seront ravis de travailler avec l'équipe de Snapdragon. »

« Je suis extrêmement fier de ce que notre équipe de Snapdragon a construit au fil des ans », a déclaré Matt Bio, PDG de Snapdragon. « Avec Cambrex, nous avons trouvé une maison idéale pour nos clients et nos employés, et je me réjouis à la perspective de continuer à réussir dans le cadre de Cambrex. »

Snapdragon Chemistry se spécialise dans le développement de processus en lots et en flux continu d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA), utilisant une technologie d'automatisation de pointe et des équipements exclusifs pour relever des défis complexes de développement de procédés et d'analyse. Avec la recherche et le développement, ainsi que la fabrication, basés à Waltham (Massachusetts), les plus de 70 employés de Snapdragon, dont 31 scientifiques titulaires d'un doctorat, se joindront à l'entreprise et lui feront profiter de leurs liens solides avec la communauté scientifique locale.

Cambrex continue d'élargir son portefeuille de solutions spécialisées pour le développement et la fabrication pharmaceutiques, Snapdragon renforce son expertise dans la fabrication en continu et complète les investissements récents dans les capacités de développement de processus en continu à son usine de High Point, en Caroline du Nord.

À propos de Cambrex

Cambrex est un leader mondial dans la fabrication et le développement sous contrat (CDMO) qui fournit des substances médicamenteuses, des produits pharmaceutiques et des services analytiques tout au long du cycle de vie des médicaments. Avec plus de 40 ans d'expérience et une équipe grandissante de plus de 2 300 experts au service de clients internationaux à partir de sites en Amérique du Nord et en Europe, Cambrex est un partenaire de confiance pour le développement et la fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) et de formes posologiques sur les marchés de marque et génériques.

Cambrex offre une gamme de technologies et de compétences pharmaceutiques spécialisées, telles que la biocatalyse, l'écoulement continu, les substances contrôlées, la science de l'état solide, la caractérisation des matériaux, la conservation stable et les principes actifs très puissants. De plus, Cambrex peut prendre en charge les formes posologiques conventionnelles, y compris les formes orales solides, semi-solides et liquides, et possède l'expertise nécessaire pour fabriquer des formes posologiques spécialisées telles que les comprimés à libération modifiée et à dose fixe, les comprimés pédiatriques, les comprimés à deux couches, les stick-packs, les produits topiques, les substances contrôlées, et les onguents stériles et non stériles.

