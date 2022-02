Cambrex é reconhecida com prêmio CMO Leadership Awards de 2022 pelo oitavo ano consecutivo

EAST RUTHERFORD, Nova Jersey, 8 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Cambrex, empresa líder global em desenvolvimento e fabricação mediante contrato (CDMO), anunciou hoje que foi reconhecida pelo CMO (empresa de fabricação mediante contrato) Leadership Awards nas categorias de qualidade e serviço. O reconhecimento marca o oitavo ano consecutivo em que a Cambrex é premiada.

"A Cambrex tem a honra de ser identificada mais uma vez por nossos clientes e colegas do setor como fornecedora líder do setor farmacêutico. O fato de sermos reconhecidos nas categorias de qualidade e serviço reflete nossa competência técnica e nossa abordagem de oferecer soluções personalizadas com foco nas necessidades de nossos clientes", disse Thomas Loewald, CEO da Cambrex. Ele acrescentou: "A demanda pelo desenvolvimento e fabricação terceirizados de produtos farmacêuticos está crescendo continuamente. Na Cambrex, temos o compromisso de investir na capacidade, recursos e conhecimentos necessários para fortalecer nossa posição como CDMO líder global."

Os resultados da premiação CMO Leadership Awards baseiam-se em pesquisas primárias de mercado provenientes das pesquisas on-line anuais Contract Manufacturing Quality Benchmarking (análise comparativa anual de qualidade de fabricação) da Industry Standard Research. Para o prêmio CMO Leadership Awards de 2022, 86 CMOs foram avaliados em 23 métricas de desempenho. Os participantes da pesquisa foram recrutados de empresas biofarmacêuticas de todos os tamanhos e foram avaliados quanto à influência e autoridade na tomada de decisões quando se trata de trabalhar com CMOs. Os entrevistados avaliaram apenas empresas com as quais haviam trabalhado em um projeto terceirizado nos últimos 18 meses. Esse nível de qualificação assegura que as classificações vêm do envolvimento real com um negócio e que as empresas identificadas como líderes são respaldadas por dados experimentais. As CMOs devem atender ao limite mínimo de respostas à pesquisa do cliente para serem elegíveis para um prêmio.

"Parabéns a todos os ganhadores do CMO Leadership Award de 2022 da Life Science Leader e da Outsourced Pharma", anunciou Louis Garguilo, editor-chefe e presidente de conferências da Outsourced Pharma. "Vocês são os principais provedores de serviços do setor biofarmacêutico, aqueles que se superaram por seus clientes em meio aos obstáculos impostos pela pandemia, desafios da cadeia de suprimentos e aumento das demandas por novas plataformas e tecnologias."

A Cambrex comemorou recentemente o 40º aniversário de sua fundação em 1981. Após quarenta anos de crescimento e transformação em uma empresa líder global em desenvolvimento e fabricação mediante contrato (CDMO), a Cambrex continua seu compromisso com a liderança na fabricação de fármacos, com mais de USD 100 milhões em investimentos que estão sendo realizados em sua rede global de fabricação.

Sobre a Cambrex

A Cambrex é uma empresa líder global em desenvolvimento e fabricação mediante contrato (CDMO) que presta serviços analíticos, de fármacos e produtos medicamentosos em todo o ciclo de vida do medicamento. Com mais de 40 anos de experiência e uma equipe crescente de mais de 2.200 especialistas atendendo clientes globais da América do Norte e da Europa, a Cambrex é uma parceira de confiança em mercados de marca e genéricos para o desenvolvimento e fabricação de APIs e formas de dosagem.

A Cambrex oferece uma série de tecnologias e recursos especializados de fármacos, inclusive biocatálise. Fluxo contínuo, substâncias controladas, ciência de estado sólido, caracterização de materiais e APIs altamente potentes. Além disso, a Cambrex pode suportar formas de dosagem convencionais, incluindo sólidos, semissólidos e líquidos orais, e tem experiência na fabricação de formas de dosagem especiais como comprimidos de liberação modificada, combinação de dose fixa, pediátrica, comprimidos de duas camadas, stick packs, produtos tópicos, substâncias controladas, pomadas estéreis e não estéreis.

Para mais informações, acesse http://www.cambrex.com

Sobre o CMO Leadership Awards

Agora em seu 11º ano, o prêmio CMO Leadership Awards da Outsourced Pharma e Life Science Leader oferece aos leitores avaliações precisas e confiáveis dos clientes para ajudá-los a escolher um parceiro com boa reputação para suas necessidades de desenvolvimento e fabricação. Para o CMO Leadership Awards de 2022, a Industry Standard Research (ISR) determinou os ganhadores do prêmio por meio de sua avaliação de mais de 86 fabricantes mediante contrato. Essas CMOs foram avaliadas em 23 métricas de desempenho na pesquisa anual Contract Manufacturing Quality Benchmarking da ISR.

