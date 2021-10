Cambrex investirá 30 milhões de dólares para expandir o centro de excelência em fabricação na unidade de High Point, Carolina do Norte

EAST RUTHERFORD, Nova Jersey, 7 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Cambrex anunciou hoje que está expandindo seu centro de excelência em fabricação de High Point, Carolina do Norte. O investimento de mais de 30 milhões de dólares foi projetado para atender à demanda contínua por serviços de desenvolvimento e fabricação de pequenas moléculas.

A expansão agregará novos laboratórios de química, dois novos conjuntos de fabricação clínica e incluirá uma operação de fabricação comercial em pequena escala com três centros de trabalho e reatores de 2.000 litros.

Esse investimento oferecerá à Cambrex os recursos para lidar com as mais recentes ferramentas e técnicas de pesquisa de processos de P&D, aumentar as ofertas de equipamentos da Cambrex para apoiar a velocidade de comercialização do cliente e oferecer uma instalação dedicada a medicamentos órfãos e terapias de nicho (volumes anuais <500kg).

Juntamente com a nova infraestrutura que se concentra em economia de energia e eficiência, 78 novos empregos serão criados na área. As novas posições incluem equipes de operações, cientistas, garantia de qualidade e funcionários administrativos.

"A missão da Cambrex é apoiar nossos clientes farmacêuticos no desenvolvimento e fabricação de novas terapias que melhorem a saúde humana", disse Thomas Loewald, CEO da Cambrex. "Como resultado do compromisso da nossa equipe de High Point de oferecer aos nossos clientes a melhor experiência técnica, química inovadora e soluções de engenharia, a unidade observou um rápido crescimento na demanda por nossos serviços de desenvolvimento e fabricação. Estamos extremamente entusiasmados com essa expansão na Carolina do Norte, que não teria sido possível sem o apoio dos programas de liderança e desenvolvimento econômico do estado e seu foco em promover a mão de obra qualificada e a diversificada da região."

Um subsídio baseado em desempenho de US$ 200.000 do One North Carolina Fund ajudará na expansão da Cambrex. O One North Carolina Fund oferece assistência financeira aos governos locais para ajudar a atrair investimentos econômicos e criar empregos.

A Cambrex é uma empresa líder em pequenas moléculas que presta serviços analíticos e de substância medicamentosa em todo o ciclo de vida do medicamento. A empresa oferece aos clientes uma parceria de ponta a ponta para a pesquisa, desenvolvimento e fabricação de terapias de pequenas moléculas. Com mais de 40 anos de experiência e uma equipe crescente de mais de 2.200 especialistas atendendo clientes globais de unidades da América do Norte e da Europa, a Cambrex é uma parceira confiável em mercados de marca e genéricos para o desenvolvimento e fabricação de formas de API e de dosagem.

A Cambrex oferece uma gama de tecnologias e recursos especializados de substância medicinal, incluindo biocatálise, fluxo contínuo, substâncias controladas, ciência do estado sólido, caracterização de materiais e APIs altamente potentes. Além disso, a Cambrex pode suportar formas de dosagem convencionais, incluindo sólidos orais, semissólidos e líquidos, e tem a expertise para fabricar formas de dosagem especializadas, comprimidos de liberação modificada, combinação de dose fixa, pediátrica, comprimidos de duas camadas, embalagens stick, tópicos, substâncias controladas, pomadas estéreis e não estéreis.

