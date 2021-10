Cambrex investira 30 millions de dollars pour agrandir le centre d'excellence de la fabrication sur son site de High Point, en Caroline du Nord

EAST RUTHERFORD, N.J., 7 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Cambrex a annoncé aujourd'hui qu'elle agrandit son centre d'excellence de la fabrication à High Point, en Caroline du Nord. L'investissement de plus de 30 millions de dollars vise à répondre à la demande croissante de services de développement et de fabrication de petites molécules.

L'agrandissement permettra d'ajouter de nouveaux laboratoires de chimie, deux nouvelles salles de fabrication clinique ainsi qu'une section pour les opérations de fabrication commerciale à petite échelle comprenant trois centres de travail et des réacteurs de 2 000 litres.

Cet investissement donnera à Cambrex les capacités nécessaires pour utiliser les tout derniers outils et techniques de recherche sur les processus de R&D, permettra d'augmenter l'offre de matériel de Cambrex pour soutenir la rapidité de la mise en marché des clients et fournira une installation consacrée aux médicaments orphelins et aux thérapies de niche (volumes annuels <500 kg).

Parallèlement à la nouvelle infrastructure axée sur les économies d'énergie et l'efficacité énergétique, 78 nouveaux emplois seront créés dans la région. Il s'agit de postes administratifs opérationnels, scientifiques et liés à l'assurance de la qualité.

« La mission de Cambrex est de soutenir nos clients pharmaceutiques dans le développement et la fabrication de nouvelles thérapies qui améliorent la santé humaine », a déclaré Thomas Loewald, PDG de Cambrex. « Grâce à l'engagement de notre équipe de High Point à fournir à nos clients une expertise technique de premier ordre, une chimie innovante et des solutions d'ingénierie, le site a connu une croissance rapide de la demande pour nos services de développement et de fabrication, a poursuivi M. Loewald. Nous nous réjouissons grandement de cette expansion en Caroline du Nord, qui n'aurait pas été possible sans le soutien des programmes de leadership et de développement économique de l'État, ni sans l'accent que l'État met sur l'épanouissement de la main-d'œuvre qualifiée et diversifiée de la région. »

Une subvention de 200 000 $ axée sur le rendement, octroyée par One North Carolina Fund, contribuera à l'expansion de Cambrex. Le One North Carolina Fund offre une aide financière aux administrations locales pour les aider à attirer des investissements économiques et à créer des emplois.

À propos de Cambrex

Cambrex est le principal fabricant de petites molécules qui fournit des substances médicamenteuses, des produits pharmaceutiques et des services d'analyse tout au long du cycle de vie des médicaments. L'entreprise offre à ses clients un partenariat de bout en bout pour la recherche, le développement et la fabrication d'agents thérapeutiques à base de petites molécules. Avec plus de 40 ans d'expérience et une équipe grandissante de plus de 2 200 experts au service de clients internationaux à partir de sites situés en Amérique du Nord et en Europe, Cambrex est un partenaire de confiance pour le développement et la fabrication de principes pharmaceutiques actifs (API) et de formes posologiques sur les marchés de marque et génériques.

Cambrex offre une gamme de technologies et de capacités spécialisées en matière de substances médicamenteuses, y compris la biocatalyse, l'écoulement continu, les substances contrôlées, la science de l'état solide, la caractérisation des matériaux et les API à forte puissance. De plus, Cambrex peut prendre en charge les formes posologiques conventionnelles, y compris les formes orales solides, semi-solides et liquides, et possède l'expertise nécessaire pour fabriquer des formes posologiques spécialisées telles que les combinaisons à libération modifiée et à dose fixe, les comprimés pédiatriques, les comprimés à deux couches, les stick-packs, les produits topiques, les substances contrôlées, et les onguents stériles et non stériles.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.cambrex.com .

Contact : Natalee Campbell E-mail : [email protected] Téléphone : +1 919 544-8638

