Cambrex récompensé au CMO Leadership Awards pour la 9e année consécutive

EAST RUTHERFORD, N.J., 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- Cambrex, organisme international leader en fabrication et développement en sous-traitance (CDMO), a annoncé aujourd'hui avoir été récompensé aux CDMO Leadership Awards 2023 dans les catégories Qualité, Service, Expertise et Compatibilité. En outre, Cambrex a été sélectionnée comme « Champion » dans la catégorie Service. C'est la neuvième année consécutive que Cambrex est récompensé.

« Cambrex est honoré d'être choisi par ses clients comme l'un des principaux fournisseurs de l'industrie pharmaceutique », a déclaré Thomas Loewald, président-directeur général de Cambrex. Il a ajouté : « Si nous sommes heureux d'être reconnus dans quatre catégories cette année, nous sommes particulièrement fiers d'être reconnus comme Champion dans la catégorie Service, car cela reflète notre objectif de fournir une expérience client constamment supérieure. »

Les résultats des CMO Leadership Awards sont fondés sur des données primaires issues d'études de marché concernant la qualité de fabrication réalisées par Industry Standard Research. Pour les CDMO Leadership Awards 2023, 72 CMO (organismes de fabrication en sous-traitance) ont été évalués sur la base de 23 indicateurs de rendement. Les personnes interrogées n'ont évalué que les entreprises avec lesquelles ils avaient travaillé sur un projet en sous-traitance au cours des 18 derniers mois. Ce niveau de qualification permet de s'assurer que les évaluations sont menées sur la base d'une véritable implication dans l'industrie et que les entreprises identifiées comme leaders le sont sur la base de données expérientielles.

« Depuis plus de dix ans, ces prix sont les plus significatifs pour les organisations biopharmaceutiques qui s'efforcent d'obtenir des résultats optimaux de leurs activités d'externalisation. Notre branche de recherche, ISR Reports, qui n'interroge que les promoteurs de médicaments qui ont travaillé directement et récemment avec des CDMO spécifiques, garantit la validité de ces résultats. Nos gagnants sont vos médaillés d'or de l'externalisation », a déclaré Louis Garguilo, rédacteur en chef et président de la conférence, Outsourced Pharma.

Cambrex continue d'investir pour soutenir son engagement en faveur du leadership dans le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques, notamment en investissant plus de 100 millions de dollars dans de récentes extensions de capacité et en ajoutant de nouveaux services et de nouvelles capacités techniques via les acquisitions de Snapdragon Chemistry et Q1 Scientific.

Cambrex est un leader mondial dans la fabrication et le développement sous contrat (CDMO) qui fournit des substances médicamenteuses, des produits pharmaceutiques et des services analytiques tout au long du cycle de vie des médicaments. Avec plus de 40 ans d'expérience et une équipe grandissante de plus de 2 400 experts au service de clients internationaux à partir de sites en Amérique du Nord et en Europe, Cambrex est un partenaire de confiance pour le développement et la fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) et de formes posologiques sur les marchés de marque et génériques.

Cambrex offre une gamme de technologies et de compétences pharmaceutiques spécialisées, telles que la biocatalyse, l'écoulement continu, les substances contrôlées, la science de l'état solide, la caractérisation des matériaux, la conservation stable et les principes actifs très puissants. De plus, Cambrex peut prendre en charge les formes posologiques conventionnelles, y compris les formes orales solides, semi-solides et liquides, et possède l'expertise nécessaire pour fabriquer des formes posologiques spécialisées telles que les comprimés à libération modifiée et à dose fixe, les comprimés pédiatriques, les comprimés à deux couches, les stick-packs, les produits topiques, les substances contrôlées, et les onguents stériles et non stériles.

