Cambrex Reconhecida com o CDMO Leadership Awards pelo 9º ano consecutivo

EAST RUTHERFORD, N.J., 1 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Cambrex, uma organização global líder em desenvolvimento e fabricação de contratos (CDMO), anunciou hoje que foi reconhecida com o CDMO Leadership Awards 2023 nas categorias de Qualidade, Serviço, Especialização, e Compatibilidade. Além disso, a Cambrex foi selecionada como uma "Campiã" na categoria de Serviço. Isso marca o nono ano consecutivo em que a Cambrex foi reconhecida com um prêmio.

"A Cambrex tem a honra de ser selecionada por nossos clientes como fornecedora líder do setor farmacêutico", disse Thomas Loewald, CEO da Cambrex. Ele acrescentou: "Embora estejamos satisfeitos por sermos reconhecidos em quatro categorias este ano, estamos particularmente orgulhosos de sermos reconhecidos como Campeões na categoria de Serviços, uma vez que isso reflete nosso objetivo de oferecer uma experiência ao cliente consistentemente superior".

Os resultados do CDMO Leadership Awards se baseiam em pesquisas primárias de mercado das pesquisas de Benchmarking de Qualidade de Fabricação por Contrato da Pesquisa Padrão da Indústria. Para o CDMO Leadership Awards 2023, 72 CDMOs foram avaliados em 23 métricas de desempenho. Os entrevistados avaliaram apenas empresas com as quais haviam trabalhado em um projeto terceirizado nos últimos 18 meses. Esse nível de qualificação assegura que as classificações vêm do envolvimento real com um negócio e que as empresas identificadas como líderes são respaldadas por dados experimentais.

"Há mais de uma década, esses prêmios são os mais significativos para as organizações biofarmacêuticas que se esforçam para obter resultados ideais de suas atividades de terceirização. Nosso braço de pesquisa, o ISR Reports, que pesquisa apenas patrocinadores de medicamentos que trabalharam direta e recentemente com CDMOs específicas, garante a validade desses resultados. Nossos vencedores são seus medalhistas de ouro em terceirização". Louis Garguilo, editor-chefe e presidente de conferência, Outsourced Pharma.

A Cambrex continua investindo para apoiar seu compromisso com a liderança no desenvolvimento e fabricação farmacêuticos, incluindo mais de $100 milhões em expansões recentes de capacidade e a adição de novos serviços e recursos técnicos por meio das aquisições da Snapdragon Chemistry e da Q1 Scientific.

Sobre a Cambrex

A Cambrex é uma empresa líder global em desenvolvimento e fabricação mediante contrato (CDMO) que presta serviços analíticos, de fármacos e produtos medicamentosos em todo o ciclo de vida do medicamento. Com mais de 40 anos de experiência e uma equipe crescente de mais de 2.400 especialistas atendendo clientes globais da América do Norte e da Europa, a Cambrex é uma parceira confiável em mercados de marca e genéricos para o desenvolvimento e fabricação de APIs e formas de dosagem acabadas.

A Cambrex oferece uma gama de tecnologias e recursos especializados de fármacos, incluindo fluxo contínuo, substâncias controladas, ciência do estado sólido, caracterização de materiais, armazenamento de estabilidade e APIs altamente potentes. Além disso, a Cambrex pode fornecer formas de dosagem convencionais, incluindo sólidos, semissólidos e líquidos orais, e tem experiência na fabricação de formas de administração especiais como comprimidos de liberação modificada, combinação de dose fixa, pediátrica, comprimidos de duas camadas, stick packs, produtos tópicos, substâncias controladas, pomadas estéreis e não estéreis.

