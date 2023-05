Cambrex schließt Erweiterung der Anlage von Snapdragon Chemistry in Waltham, Massachusetts ab

EAST RUTHERFORD, N.J., 16. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Cambrex, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen (CDMO), das Arzneimittelsubstanzen, Arzneimittelprodukte und Analysedienstleistungen über den gesamten Arzneimittellebenszyklus hinweg anbietet, gab heute bekannt, dass Snapdragon Chemistry die zweite Phase seiner 51.000 Quadratmeter großen Erweiterung in Waltham, Massachusetts abgeschlossen hat.

Durch diese Erweiterung wird die Entwicklungs- und Produktionsanlage für pharmazeutische Wirkstoffe (API) von Snapdragon um weitere 12.000 Quadratmeter vergrößert, einschließlich neuer Prozessforschungs- und Entwicklungssuiten mit 24 Hauben, einer GMP-Stabilitätssuite und einem fünften GMP-Kilolabor, das für eine kontinuierliche, in sich abgeschlossene Verarbeitung in mehreren Schritten ausgelegt ist. Die neuen Labore verfügen über 100-Liter- und 60-Liter-Glasreaktoren aus Stahl, einen 10-Liter-Plug-Flow-Reaktor, eine Tangentialdurchflussfiltration und einen Nanofiltrations-Skid, einen 5-kW-Fotoreaktor und ein GMP-qualifiziertes LabOS SCADA. Die neuen Suiten werden im Juni 2023 in Betrieb gehen.

„Die in Waltham hinzugefügten Fähigkeiten und Kapazitäten sind darauf ausgelegt, die komplexesten chemischen Entwicklungsanforderungen der Branche zu unterstützen und stehen im Einklang mit der Expertise und Geschichte von Snapdragon", sagte Tom Loewald, CEO von Cambrex.

„Wir freuen uns über das anhaltende Engagement von Cambrex für die Bereitstellung erstklassiger API-Prozessentwicklungsdienste, die den Abschluss dieser Erweiterung nach unserer jüngsten Übernahme unterstützen", sagte Matt Bio, Präsident von Snapdragon.

Die neuen Fähigkeiten von Snapdragon stehen im Einklang mit den laufenden Investitionen von Cambrex in die Entwicklung von kontinuierlichen Prozessen und die Fertigung in kleinem Maßstab in High Point, North Carolina.

Über Cambrex

Cambrex ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen (CDMO), das Arzneimittelwirkstoffe, Arzneimittelprodukte und Analysedienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus eines Arzneimittels hinweg anbietet. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und einem wachsenden Team von mehr als 2.400 Experten, die globale Kunden aus Nordamerika und Europa bedienen, ist Cambrex ein zuverlässiger Partner in Markenmärkten und generischen Märkten für die Entwicklung und Herstellung von API und fertigen Dosierungsformen.

Cambrex bietet eine Reihe von spezialisierten Wirkstofftechnologien und -fähigkeiten an, darunter Durchflussgeräte, kontrollierte Substanzen, Festkörperforschung, Materialcharakterisierung, Stabilitätslagerung und hochwirksame APIs. Darüber hinaus ist Cambrex in der Lage, konventionelle Darreichungsformen zu unterstützen, einschließlich fester, halbfester und flüssiger Darreichungsformen zum Einnehmen, und verfügt über das Fachwissen zur Herstellung spezieller Darreichungsformen, wie z. B. Retardpräparate, Kombinationspräparate mit fester Dosierung, pädiatrische Darreichungsformen, zweischichtige Tabletten, Stickpacks, topische Darreichungsformen, kontrollierte Substanzen sowie sterile und nicht sterile Salben.

Informationen zu Snapdragon Chemistry

Snapdragon Chemistry ist auf die Entwicklung von Kleinserien von aktiven pharmazeutischen Inhaltsstoffe (API) und Durchflussprozessen für diese spezialisiert und nutzt modernste Automatisierungstechnologie und proprietäre Ausrüstung, um komplexe Herausforderungen bei der Prozess- und Analyseentwicklung zu lösen. Da sich der Hauptsitz von Forschung und Entwicklung sowie die Fertigung in Waltham, Massachusetts, befindet, sind mehr als 70 Mitarbeiter von Snapdragon, darunter 31 promovierte Wissenschaftler, eng mit der lokalen Wissenschaftsgemeinschaft verbunden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an [email protected].

