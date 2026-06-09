Camel Energy GmbH демонстрирует передовые технологии в области аккумуляторных батарей на конференции AABC Europe 2026

МАЙНЦ, Германия, 9 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Camel Energy GmbH с гордостью приняла участие в конференции Advanced Automotive Battery Conference (AABC Europe 2026), состоявшейся в Майнце (Германия), — одном из ведущих международных мероприятий автомобильной отрасли, посвященном аккумуляторным технологиям нового поколения и электрификации.

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В ходе конференции компания Camel Energy GmbH представила свои новейшие разработки и возможности в области передовых технологий литий-ионных и натрий-ионных аккумуляторов, включая инновационные решения для элементов питания, систем управления аккумуляторными батареями (BMS) и интегрированные аккумуляторные решения, созданные с учетом растущих потребностей мировых OEM-производителей автомобилей и приложений в сфере мобильности.

Мероприятие стало важной площадкой для обмена мнениями с лидерами отрасли, OEM-производителями автомобилей, технологическими партнерами и техническими экспертами из всех сегментов экосистемы аккумуляторной и автомобильной промышленности. Участие Camel Energy GmbH свидетельствует о неизменной приверженности компании инновациям, электрификации и разработке высокоэффективных и экологически устойчивых решений в области накопления энергии для будущего мобильности. Являясь европейским филиалом Camel Group, компания Camel Energy GmbH продолжает расширять свое присутствие в Европе, укрепляя сотрудничество с ключевыми участниками автомобильной отрасли и содействуя переходу к более экологичным и интеллектуальным решениям с сфере мобильности.

О компании Camel Energy GmbH

Camel Energy GmbH — европейское подразделение Camel Group, ведущего мирового производителя передовых аккумуляторных батарей и систем накопления энергии, обслуживающего автопроизводителей и промышленных клиентов во всем мире.

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