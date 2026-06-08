Camel Energy GmbH predstavuje na veľtrhu AABC Europe 2026 pokročilé technológie batérií
News provided byCamel Energy GmbH
Jun 08, 2026, 19:24 ET
MAINZ, Nemecko, 9. jún 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Camel Energy GmbH sa s hrdosťou zúčastnila konferencie Advanced Automotive Battery Conference (AABC Europe 2026), ktorá sa konala v nemeckom Mainzi. Ide o jedno z popredných medzinárodných podujatí automobilového priemyslu venovaných technológiám batérií novej generácie a elektrifikácii.
Počas konferencie predstavila spoločnosť Camel Energy GmbH svoje najnovšie vývojové trendy a možnosti v oblasti pokročilých technológií lítium-iónových a sodíkovo-iónových batérií. Patria sem inovatívne riešenia článkov, systémy správy batérií (BMS) a integrované riešenia batérií navrhnutých na podporu vyvíjajúcich sa potrieb globálnych výrobcov automobilového priemyslu a aplikácie mobility.
Podujatie poskytlo dôležitú platformu na výmenu poznatkov s lídrami v odvetví, výrobcami originálnych dielov (OEM), technologickými partnermi a technickými expertmi z celého ekosystému batérií a automobilového priemyslu. Účasť spoločnosti Camel Energy GmbH odráža jej trvalý záväzok k inováciám, elektrifikácii a vývoju vysokovýkonných a udržateľných riešení skladovania energie pre budúcnosť mobility. Camel Energy GmbH, ako európska dcérska spoločnosť skupiny Camel Group, naďalej rozširuje svoju prítomnosť v Európe, upevňuje spoluprácu s kľúčovými zainteresovanými stranami v automobilovom priemysle a zároveň podporuje prechod na čistejšie a inteligentnejšie riešenia mobility.
O spoločnosti Camel Energy GmbH
Camel Energy GmbH je európska dcérska spoločnosť skupiny Camel Group, popredného svetového výrobcu pokročilých batériových a energetických riešení, ktorý poskytuje služby výrobcom originálnych dielov pre automobilový priemysel a priemyselným zákazníkom po celom svete.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2995555/image1.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2995554/image2.jpg
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