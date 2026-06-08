Camel Energy GmbH presenta tecnologías avanzadas de baterías en AABC Europe 2026

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Camel Energy GmbH

Jun 08, 2026, 02:40 ET

MAINZ, Alemania, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Camel Energy GmbH participó con orgullo en la Conferencia Avanzada sobre Baterías para Automoción (AABC Europe 2026), celebrada en Maguncia, Alemania, uno de los principales eventos internacionales de la industria automotriz dedicados a las tecnologías de baterías de próxima generación y la electrificación.

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Durante la conferencia, Camel Energy GmbH presentó sus últimos desarrollos y capacidades en tecnologías avanzadas de baterías de iones de litio y de sodio, incluidas soluciones innovadoras para celdas, sistemas de gestión de baterías (BMS) y soluciones integradas de baterías diseñadas para satisfacer las necesidades cambiantes de los fabricantes de equipos originales (OEM) de automóviles y las aplicaciones de movilidad a nivel mundial.

El evento ofreció una plataforma fundamental para el intercambio de ideas con líderes del sector, fabricantes de equipos originales (OEM), socios tecnológicos y expertos en ingeniería de todo el ecosistema de baterías y automoción. La participación de Camel Energy GmbH refleja el compromiso constante de la empresa con la innovación, la electrificación y el desarrollo de soluciones de almacenamiento de energía sostenibles y de alto rendimiento para el futuro de la movilidad. Como filial europea de Camel Group, Camel Energy GmbH continúa expandiendo su presencia en Europa, fortaleciendo la colaboración con actores clave del sector automovilístico y apoyando la transición hacia soluciones de movilidad más limpias e inteligentes.

Acerca de Camel Energy GmbH

Camel Energy GmbH es la filial europea de Camel Group, un fabricante líder mundial de soluciones avanzadas de baterías y almacenamiento de energía que presta servicios a fabricantes de equipos originales de la industria automotriz y a clientes industriales en todo el mundo.

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