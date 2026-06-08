Camel Energy GmbH prezentuje zaawansowane technologie akumulatorów na targach AABC Europe 2026

MOGUNCJA (Niemcy), 8 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Spółka Camel Energy GmbH miała zaszczyt wziąć udział w Zaawansowanej Konferencji Akumulatorów Samochodowych (AABC Europe 2026), która odbyła się w Moguncji w Niemczech - jednym z czołowych międzynarodowych wydarzeń branży motoryzacyjnej poświęconych technologiom akumulatorów nowej generacji i elektryfikacji.

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Podczas konferencji Camel Energy GmbH zaprezentowała najnowsze osiągnięcia i możliwości w dziedzinie zaawansowanych technologii akumulatorów litowo-jonowych i sodowo-jonowych, w tym innowacyjne rozwiązania w zakresie ogniw, systemy zarządzania akumulatorami (BMS) oraz zintegrowane rozwiązania w zakresie akumulatorów zaprojektowane z myślą o zmieniających się potrzebach globalnych producentów oryginalnego wyposażenia (OEM) w sektorze motoryzacyjnym i aplikacjach mobilności.

Wydarzenie zapewniło ważną platformę do wymiany spostrzeżeń z liderami branży, producentami OEM, partnerami technologicznymi i ekspertami w dziedzinie inżynierii z całego ekosystemu akumulatorów i motoryzacji. Uczestnictwo Camel Energy GmbH odzwierciedla nieustanne zaangażowanie firmy w innowacje, elektryfikację oraz rozwój wysokowydajnych i zrównoważonych rozwiązań magazynowania energii na potrzeby przyszłości mobilności. Jako europejska spółka zależna Camel Group, Camel Energy GmbH kontynuuje rozszerzanie zasięgu w Europie, wzmacniając współpracę z kluczowymi podmiotami branży motoryzacyjnej i wspierając przejście ku czystszym i inteligentniejszym rozwiązaniom z zakresu mobilności.

Camel Energy GmbH

Camel Energy GmbH jest europejską spółką zależną Camel Group, czołowego globalnego producenta zaawansowanych rozwiązań w zakresie akumulatorów i magazynowania energii, która obsługuje producentów OEM w sektorze motoryzacyjnym i klientów przemysłowych na całym świecie.

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