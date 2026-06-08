À l'occasion d'AABC Europe 2026, Camel Energy GmbH présente ses technologies de batterie avancées

MAYENCE, Allemagne, 8 juin 2026 /PRNewswire/ -- Camel Energy GmbH a fièrement participé à l'Advanced Automotive Battery Conference (AABC Europe 2026), qui s'est déroulé à Mayence, en Allemagne, et qui est l'un des principaux événements internationaux de l'industrie automobile consacré aux technologies des batteries de nouvelle génération et à l'électrification.

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Au cours de la conférence, Camel Energy GmbH a présenté ses derniers développements et capacités en matière de technologies avancées de batteries lithium-ion et sodium-ion, y compris des solutions de cellules innovantes, des systèmes de gestion de batteries (BMS) et des solutions de batteries intégrées, conçues pour prendre en charge les besoins évolutifs des équipementiers automobiles mondiaux et des applications de mobilité.

L'événement était une plateforme importante pour échanger avec les leaders du secteur, les équipementiers, les partenaires technologiques et les experts en ingénierie de l'ensemble de l'écosystème des batteries et de l'automobile. La participation de Camel Energy GmbH souligne l'engagement continu de l'entreprise en faveur de l'innovation, de l'électrification et du développement de solutions de stockage d'énergie performantes et durables pour l'avenir de la mobilité. En tant que filiale européenne du groupe Camel, Camel Energy GmbH continue d'étendre sa présence en Europe, renforçant les collaborations avec les principaux acteurs du secteur automobile tout en soutenant la transition vers des solutions de mobilité plus propres et plus intelligentes.

À propos de Camel Energy GmbH

Camel Energy GmbH est la filiale européenne du groupe Camel, l'un des principaux fabricants mondiaux de batteries avancées et de solutions de stockage d'énergie au service des équipementiers automobiles et des clients industriels du monde entier.

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