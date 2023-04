CAMINATA ANUAL DE SFACS POR EL AUTISMO Y FERIA DE SEGURIDAD DEL SUR DE FLORIDA

HIALEAH, Florida, 18 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- FRIENDS OF SOUTH FLORIDA AUTISM (FSFA) anuncia con entusiasmo que llevará a cabo una vez más su Caminata Anual por el Autismo, en beneficio de South Florida Autism Center, junto con la Feria de Seguridad del Sur de Florida, en alianza con la ciudad de Hialeah el 22 de abril de 10 a. m. a 2 p. m.

Cada mes de abril, padres, estudiantes y familiares de SFACS se reúnen para marchar por el autismo durante el Mes de la Concientización sobre el Autismo, en un esfuerzo por recaudar fondos que se dirigen al South Florida Autism Center y servirán para beneficiar a niños y adultos con autismo en las regiones de los condados de Miami-Dade y Broward.

La Dra. Tamara Moodie, directora y una de las fundadoras de SFACS, señala que esperan que esta caminata vuelva a superar las de años anteriores. "Estoy sumamente emocionada por la caminata de este año", expresó la Dra. Moodie: "El año pasado, vimos a cientos de padres, estudiantes y líderes de la comunidad unirse por nuestra causa y este año no será diferente". Gary Forbes, exjugador de la NBA, hará una aparición especial al igual que José Dotres, superintendente de Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, con el fin de mostrar su apoyo a SFACS. La Dra. Moodie aseguró que la ciudad de Hialeah nuevamente se jugará el todo por el todo por el evento y que hay nuevos socios que se están sumando al programa. "Sé que Hialeah está totalmente comprometida y planea llevar sus patrullas de policía, el automóvil del autismo, sus camiones de bomberos y más", señaló la Dra. Moodie. "Además, logramos que el Departamento de Policía de Miami-Dade también se sume a nosotros. Ellos van a traer su helicóptero, el SWAT Moc Truck y vehículos todoterreno de la policía, así como un perro de terapia de la policía".

La alianza con Hialeah le permite a la escuela cerrar varias calles de la ciudad alrededor de la institución. Esto permitirá, en el día del evento, que la policía lidere la caminata que iniciará en la escuela para continuar alrededor de la cuadra industrial, sobre la avenida 97.a y de regreso a la escuela. "¡El año pasado estuvo increíble; nos tomamos el anexo de Hialeah! Cerramos las calles y todos nos vieron marchar", comentó la Dra. Moodie. "Y, dado que uno de cada 36 niños son diagnosticados con autismo cada año según los CDC, hoy más que nunca debemos tomar conciencia".

Además de la Caminata, la Feria de Seguridad también presentará cuerpos de seguridad como Policía, Bomberos, Ambulancia y Salud durante el evento. Los padres y los hijos tendrán la oportunidad de visitar los camiones de bomberos de la ciudad, las ambulancias, los autos de la policía. También habrá numerosos puestos de información para el público sobre seguridad y concientización, así como juguetes y programas amigables con los sentidos.

Esteban "Steve" Bovo, alcalde de Hialeah, participará una vez más en la Caminata y estará disponible para responder preguntas de los medios sobre los nuevos programas de autismo en la comunidad y hablar sobre el futuro "South Florida Autism Center" que se construirá junto al campus de SFACS. El centro contará con piscina; gimnasio; terapias del lenguaje, ocupacionales y físicas, así como guardería y programas de relevo.

Además de la Caminata y Feria de Seguridad, la escuela también está recolectando zapatos con poco uso para su iniciativa "Shoes for Autism", que beneficia a familias necesitadas en países de todo el mundo.

Todas las ganancias recaudadas en el evento de este año se destinarán as Friends of South Florida Autism, que brinda apoyo a la South Florida Autism Charter School, al South Florida Autism Center y a las futuras Villages of South Florida Autism. Para obtener más información sobre el evento, puede ponerse en contacto con la escuela llamando al 305-823-2700 o enviando un correo electrónico a [email protected].

