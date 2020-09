Caminhões betoneira elétricos a bateria da SANY: quando a mistura de concreto tradicional torna-se verde

O modelo leve é equipado com motores síncronos de ímã permanente com potência máxima de 350 kW e torque de 2.800 N·m, com desempenho notavelmente superior aos veículos movidos a diesel. As baterias LFP de alta densidade energética fornecem fontes de energia suficientes para as atividades de movimento e mistura do veículo, permitindo uma autonomia de condução de 250 km com classificação NEDC. O mais importante é o nosso projeto de segurança. Realizamos uma parceria com o fornecedor líder mundial de baterias para aumentar a fonte de energia com tecnologia de gestão térmica, estrutura anticapotamento e sistema de proteção à prova de fogo.