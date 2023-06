Campanha "Clima X" 2023 atualizada para a COP28

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 21 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Global Alliance of Universities on Climate (GAUC), em uma parceria estratégica com a UNESCO e a Asian Universities Alliance (AUA), atualizou a campanha "Clima X" iniciada no ano passado para contribuir para o progresso da governança climática global e o sucesso da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP28) de 2023.

A Campanha visa mobilizar os interessados globais para cultivar futuros líderes climáticos, com foco específico na perspectiva sinérgica entre a mudança climática e outros Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. O Programa de Treinamento de Liderança "Clima X" de 2023 (o Treinamento "Clima X"), que é o primeiro programa líder da Campanha, recebeu o entusiasmo da juventude global. Em apenas uma semana, mais de mil estudantes universitários de mais de 70 países e regiões se inscreveram. O portal de inscrições permanecerá aberto em http://climatexleadership.gauc.net/ até 30 de junho.

"As ações inovadoras e as contribuições dos jovens na divulgação da neutralidade do carbono, abordando a mudança climática e alcançando os ODS, são notáveis", disse Shahbaz Khan, diretor do Escritório Regional Multissetorial da UNESCO para a Ásia Oriental e representante na China, Coreia do Norte, Japão, Mongólia e Coreia do Sul, na cerimônia de lançamento do Treinamento "Clima X". "Organizações internacionais, alianças de instituições educacionais, formuladores de políticas e setores privados devem trabalhar juntos para disponibilizar uma plataforma global para iluminar seus talentos, ouvir suas vozes e ver suas ações."

Uma mudança de paradigma

Como um desafio existencial, as mudanças climáticas estão interconectadas a todos os outros Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e mantêm um impacto transformador nos setores sociais e econômicos. A transição para uma economia neutra em carbono é uma mudança de paradigma que dará origem a um novo modelo de desenvolvimento.

Como o tema indica, a campanha "Clima X" enfatiza a sinergia entre as mudanças climáticas e outros ODS, e apresenta uma estrutura tridimensional para interagir com as várias partes interessadas amplamente. Em nível nacional, o treinamento visa promover futuros líderes climáticos. Em escala regional, um Fórum Regional sobre as mudanças climáticas visa incentivar uma colaboração acadêmica mais ampla. Em nível internacional, a Global Youth Climate Week, um mecanismo totalmente novo com a participação da GAUC e de seus parceiros globais, busca ampliar a ação climática dos jovens em todo o mundo.

Graças à força coletiva das universidades membros da GAUC e ao firme apoio de seus parceiros globais, a primeira campanha "Clima X" obteve um sucesso significativo. Ao todo, 100 jovens alunos das universidades membros da GAUC se reuniram para assumir a liderança em ações climáticas, com mais de 40 universidades em toda a África mobilizadas antes da COP27 no Egito e mais de 100 partes interessadas em seis continentes para apoiar as ações climáticas dos jovens. Na Conferência de Mudanças Climáticas da ONU de 2022 (COP27), os estudantes selecionados no treinamento publicaram uma carta aberta aos líderes climáticos globais em Sharm el Sheikh, e a entregaram pessoalmente a cinco chefes de estado nacionais, 14 ministros de países de 11 países e uma dúzia de delegações governamentais.

Com base no sucesso do ano passado, a Campanha de 2023 irá aderir à sua missão e estrutura enquanto aumenta a inclusão e o impacto ainda mais.

U28 para COP28

Considerando que a COP28 será realizada nos Emirados Árabes Unidos (EAU), a GAUC estabeleceu uma parceria estratégica com a Asian Universities Alliance (AUA), que compreende 15 universidades em toda a Ásia.

Com a Universidade de Tóquio e a Universidade Tsinghua sendo membros de ambas as alianças, essa parceria reúne os recursos educacionais e acadêmicos de 28 universidades em todo o mundo, com foco especial na Ásia. Durante a Campanha, as universidades membros das duas alianças irão colabora para oferecer cursos online interdisciplinares para o treinamento "Clima X". Além disso, elas irão trabalhar em uma estreita colaboração para aumentar a conscientização global sobre os desafios climáticos da Ásia e mobilizar a rede de instituições de ensino superior em todo o continente para os esforços climáticos decisivos que antecederam e sucederão a COP28.

Além da colaboração ampliada no setor de ensino superior, a Campanha também testemunha o apoio ainda mais concreto de parceiros globais em uma ampla gama de setores, incluindo UNESCO, UNITAR e o Arab Youth Council sobre mudanças climáticas, entre outros.

Treinando treinadores

Para capacitar mais jovens e permitir que eles abracem as oportunidades apresentadas pela mudança de paradigma e liderem futuras iniciativas climáticas, o treinamento "Clima X" 2023 está aberto a estudantes universitários de todo o mundo.

"A juventude é a espinha dorsal do futuro com zero emissão de carbono. O treinamento 'Clima X' foi desenvolvido para ajudá-los a assumir essa histórica responsabilidade", disse o dr. WANG Binbin, secretário-geral executivo da GAUC. "Isso irá proporcionar conhecimento acadêmico, ampliar sua perspectiva global e aprofundar sua compreensão da governança global do clima. Além disso, nós esperamos que seja uma luz orientadora, facilitando sua jornada rumo à autorrealização.

Apresentando a abordagem "Train the Trainer" em um módulo "1 + 3", o programa de treinamento se dedica a capacitar os alunos na transição de aprendizes do conhecimento climático a líderes da ação climática. O módulo é dividido em duas partes: "1" representa o curso online com duração de um mês em julho, enquanto "3" simboliza os três eventos híbridos que os alunos matriculados devem organizar de agosto a novembro.

Como parte integrante da Campanha "Clima X", a Global Youth Climate Week 2023, programada para ocorrer de 20 a 24 de novembro deste ano, oferecerá uma plataforma para todos os participantes do treinamento exibirem seu terceiro evento e levarem as ações climáticas dos estudantes universitários à arena internacional.

