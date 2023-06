La campagne Climate x 2023 mise à jour pour la COP28

DUBAI, EAU, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- L'Alliance mondiale des universités sur le climat (GAUC), dans le cadre d'un partenariat stratégique avec l'UNESCO et l'Alliance des universités asiatiques (AUA), met à jour la campagne Climate x lancée l'année dernière pour contribuer aux progrès de la gouvernance climatique mondiale et au succès de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) de 2023.

The ‘Climate x’ Campaign 2023

La campagne vise à mobiliser de multiples intervenants mondiaux pour préparer les futurs leaders climatiques, en mettant un accent particulier sur la perspective synergique entre les changements climatiques et les autres Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Le Climate x Leadership Training Program 2023 (la formation Climate x), qui est le premier programme phare de la campagne, a reçu une réponse enthousiaste de la part des jeunes du monde entier. En une semaine seulement, plus de 1 000 étudiants de plus de 70 pays et régions ont présenté une demande. Le portail de demande restera ouvert à l'adresse http://climatexleadership.gauc.net/ jusqu'au 30 juin.

« Les actions innovantes et les contributions des jeunes à la promotion de la neutralité carbone, à la lutte contre les changements climatiques et à la réalisation des Objectifs de développement durable sont remarquables », a déclaré Shahbaz Khan, directeur du Bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Asie de l'Est et représentant en Chine, en Corée du Nord, au Japon, en Mongolie et en Corée du Sud, lors de la cérémonie de lancement de la formation Climate x. « Les organisations internationales, les alliances entre les établissements d'enseignement, les décideurs et le secteur privé devraient travailler ensemble pour leur fournir une plateforme mondiale, afin que leurs talents puissent être mis en lumière, que leurs voix puissent être entendues et que leurs actions puissent être vues. »

Un changement de paradigme

En tant que défi existentiel, le changement climatique est étroitement lié à tous les autres Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et a un impact transformateur dans tous les secteurs sociaux et économiques. La transition vers une économie neutre en carbone est un changement de paradigme qui donnera lieu à un nouveau modèle de développement.

Comme son thème l'indique, la campagne Climate x met l'accent sur la synergie entre le changement climatique et d'autres ODD et présente une structure tridimensionnelle pour mobiliser une grande diversité d'intervenants. À l'échelle nationale, la formation vise à encourager les futurs leaders climatiques. À l'échelle régionale, un forum régional sur les changements climatiques vise à encourager une plus grande collaboration universitaire. À l'échelle mondiale, la Semaine internationale de la jeunesse sur le climat, un tout nouveau mécanisme lancé conjointement par la GAUC et ses partenaires mondiaux, vise à amplifier l'action climatique des jeunes dans le monde.

Grâce à la force collective des universités membres de la GAUC et au soutien ferme de ses partenaires mondiaux, la première campagne Climate x a connu un franc succès. Elle a permis à 100 jeunes étudiants des universités membres de la GAUC de prendre les devants en matière de lutte contre les changements climatiques, a mobilisé plus de 40 universités à travers l'Afrique avant la COP27 en Égypte et a attiré plus de 100 intervenants sur 6 continents pour soutenir les actions climatiques des jeunes. Lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27) de 2022, les représentants des étudiants sélectionnés dans le cadre de la formation ont publié une lettre ouverte aux leaders mondiaux du climat à Charm el-Cheikh, et l'ont remise personnellement à 5 chefs d'État nationaux, 14 ministres de 11 pays et une douzaine de délégations gouvernementales.

En s'appuyant sur le succès de l'an dernier, la campagne 2023 respectera sa mission et sa structure tout en améliorant l'inclusivité et l'impact.

U28 pour la COP28

Étant donné que la COP28 aura lieu aux Émirats arabes unis (EAU), la GAUC a établi un partenariat stratégique avec l'Alliance des universités asiatiques (AUA), qui comprend 15 universités membres en Asie.

L'Université de Tokyo et l'Université Tsinghua étant membres des deux alliances, ce partenariat rassemble les ressources éducatives et universitaires de 28 universités dans le monde, avec un accent particulier sur l'Asie. Au cours de la campagne, les universités membres des deux alliances collaboreront pour offrir des cours interdisciplinaires en ligne pour la formation Climate x. En outre, elles travailleront en étroite collaboration pour sensibiliser le monde aux défis climatiques de l'Asie et mobiliser le réseau d'établissements d'enseignement supérieur du continent pour des efforts climatiques décisifs avant et après la COP28.

En plus de l'élargissement de la collaboration au sein du secteur de l'enseignement supérieur, la campagne bénéficie d'un soutien encore plus concret de la part de partenaires mondiaux issus d'un large éventail d'industries, notamment l'UNESCO, l'UNITAR et le Conseil de la jeunesse arabe pour le changement climatique.

Former les formateurs

Afin de permettre à un plus grand nombre de jeunes d'accéder aux opportunités offertes par le changement de paradigme et de diriger les futures initiatives climatiques, la formation Climate x 2023 est ouverte aux étudiants du monde entier.

« Les jeunes sont la colonne vertébrale d'un avenir neutre en carbone. La formation Climate x est conçue pour les aider à assumer cette responsabilité historique, a déclaré Wang Binbin, secrétaire générale exécutive de la GAUC. Elle permettra de transmettre des connaissances universitaires, d'élargir leur perspective internationale et d'approfondir leur compréhension de la gouvernance climatique mondiale. De plus, nous espérons qu'elle servira de guide et facilitera leur cheminement vers l'épanouissement personnel. »

Mettant en vedette l'approche « Former les formateurs » dans un module « 1+3 », le programme de formation vise à donner aux étudiants les moyens de passer de l'acquisition des connaissances climatiques à la direction de l'action climatique. Le module est divisé en deux parties : « 1 » représente le cours en ligne sur un mois en juillet, tandis que « 3 » symbolise les trois événements hybrides que les élèves inscrits doivent organiser d'août à novembre.

Faisant partie intégrante de la campagne Climate x, la Semaine internationale de la jeunesse sur le climat 2023, prévue du 20 au 24 novembre de cette année, offrira à tous les participants à la formation une plateforme pour présenter leur troisième événement et amener les actions climatiques des étudiants sur la scène internationale.

