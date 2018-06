Campanha de Combate à Fome, da CenturyLink, levanta mais de US$ 2.4 milhões para os bancos de alimentos internacionais e dos E.U.A.

A Campanha de Combate à Fome, da CenturyLink, uma coleta de alimentos online com duração de duas semanas e que terminou em 15 de junho, beneficia mais de 140 bancos de alimentos de comunidades onde a empresa atua nos Estados Unidos e no exterior. O total de doações à campanha (US$ 1.4 milhão) foi equiparado em até US$ 1 milhão pela Fundação Clarke M. Williams, da CenturyLink.

"A CenturyLink está orgulhosa de poder fazer parcerias com tantos bancos de alimentos, na luta constante contra a fome", disse Sondra Smith, diretora de responsabilidade social corporativa. "Além de fornecer refeições a famílias e indivíduos necessitados, queremos conscientizar as pessoas sobre a fome e os duros esforços enfrentados pelos bancos de alimentos durante todo o ano para tratar dessa necessidade em suas comunidades".

Desde sua concepção em 2009, as doações da coleta anual de alimentação da CenturyLink têm fornecido o equivalente a mais de 80 milhões de refeições a bancos de alimentos locais nas áreas onde a empresa opera.

Os fundos equiparados pela Fundação Clarke M. Williams, da CenturyLink, serão distribuídos aos bancos de alimentos participantes baseados na quantia de doações em dólares direcionada a eles através do site de doações online da campanha.

De acordo com a Feeding America, a maior organização de combate à fome nos Estados Unidos, cerca de 13 milhões de crianças e mais de 50 milhões de idosos enfrentam a fome nos E.U. A. A Action Against Hunger diz que uma em cada nove pessoas no mundo não recebe comida suficiente.

