La Campagne CenturyLink de lutte contre la faim recueille plus de 2,4 millions d'USD au profit des banques alimentaires aux États-Unis et à l'étranger

La Campagne CenturyLink de lutte contre la faim, une collecte en ligne d'aliments de deux semaines qui s'est achevée le 15 juin, profite à plus de 140 banques alimentaires se trouvant dans les collectivités où la société est active, aux États-Unis et à l'étranger. Au total des dons de campagne (1,4 million d'USD) s'ajoute l'équivalent d'un million d'USD promis par la CenturyLink Clarke M. Williams Foundation.

« CenturyLink est fier de s'associer à un si grand nombre de banques alimentaires pour lutter contre la faim », a déclaré Sondra Smith, la directrice en charge de la responsabilité sociale des entreprises. « Outre le fait de fournir des repas aux familles et aux personnes dans le besoin, nous voulons sensibiliser les gens sur cette question et sur les efforts méticuleux fournis par les banques alimentaires durant toute l'année pour aller au-devant des personnes dans leurs collectivités. »

Depuis leur lancement en 2009, les dons provenant de la collecte annuelle d'aliments de CenturyLink ont permis de fournir l'équivalent de plus de 80 millions de repas aux banques alimentaires locales, là où l'entreprise est active.

Une contribution équivalente au montant en USD des dons alloués aux banques alimentaires par l'intermédiaire du site de dons en ligne de la campagne participantes est versée par la CenturyLink Clarke M. Williams Foundation.

Selon Feeding America, la plus grande organisation de lutte contre la faim du pays, près de 13 millions d'enfants et plus de 50 millions de personnes âgées souffrent de la faim aux États-Unis. Action contre la faim révèle qu'une personne sur neuf dans le monde ne mange pas à sa faim.

À propos de CenturyLink

CenturyLink (NYSE : CTL) est le deuxième plus important fournisseur de télécommunications des États-Unis pour les multinationales. Avec des clients dans plus de 60 pays et un fort accent porté sur l'expérience client, CenturyLink vise à devenir le meilleur fournisseur de réseau du monde en répondant à la demande croissante des clients pour des connexions fiables et sécurisées. La société est également un partenaire de confiance pour ses clients, les aidant à gérer la complexité croissante des réseaux et des technologies de l'information et leur fournissant des solutions gérées de réseau et de cyber sécurité qui les aident à protéger leur entreprise.

