CenturyLink-Kampagne sagt Hunger den Kampf an und sammelt über 2,4 Millionen Dollar für Tafeln in den USA und dem Rest der Welt

Die CenturyLink-Kampagne zur Hungerbekämpfung, eine zweiwöchige Online-Lebensmittelsammlung, die am 15. Juni endete, unterstützt sowohl auf lokaler als auch internationaler Ebene über 140 Tafeln in Gemeinden, die dem Einsatzbereich des Unternehmens unterliegen. Insgesamt konnte die Kampagne 1,4 Millionen Dollar zusammentragen, was von der CenturyLink Clarke M. Williams Foundation mit einer Komplementärfinanzierung von bis zu einer Millionen Dollar aufgestockt wurde.

„CenturyLink ist stolz darauf, im anhaltenden Kampf gegen Hunger mit einer so großen Anzahl an Tafeln zusammenzuarbeiten", so Sondra Smith, Director of Corporate Social Responsibility. „Wir wollen nicht nur Mahlzeiten für bedürftige Familien und Einzelpersonen bereitstellen, sondern auch auf die Hungerproblematik und die mühevollen, ganzjährigen Anstrengungen aufmerksam machen, die die Tafeln in Kauf nehmen, um diesen Bedarf in ihren Gemeinden zu decken."

Seitdem CenturyLinks jährliche Lebensmittelsammlung 2009 eingeführt wurde, konnten durch Spenden mehr als 80 Millionen Mahlzeiten in den örtlichen Tafeln innerhalb des Einsatzbereiches des Unternehmens bereitgestellt werden.

Die Komplementärfinanzierung der CenturyLink Clarke M. Williams Foundation wird teilnehmenden Tafeln entsprechend des Dollarbetrags der Spenden zugeteilt, die sie durch die Online-Spendenseite der Kampagne bereits erhielten.

Laut Feeding America, der landesweit größten Welthungerhilfe-Organisation, sind nahezu 13 Millionen Kinder und über 50 Millionen ältere Menschen in den USA von Hunger betroffen. Action Against Hunger meldete, dass einer von neun Menschen weltweit keinen ausreichenden Zugang zu Nahrungsmitteln habe.

