Campus da PHBS-UK celebra o 125º aniversário da Peking University

SHENZHEN, China, 28 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Recentemente, o campus britânico da Peking University HSBC Business School comemorou o 125º aniversário da Peking University e também o quinto aniversário do campus satélite em Boars Hill, Oxfordshire.

O Anniversary Forum. (PRNewsfoto/Peking University HSBC Business School) O Professor Hai dá uma palestra sobre a economia chinesa. (PRNewsfoto/Peking University HSBC Business School)

Como parte da celebração, foi realizado um fórum intitulado "Novos Desafios e Novas Demandas para os Estudos de Negócios no Ensino Superior", que atraiu mais de 200 acadêmicos e participantes de renomadas universidades e instituições ao redor do mundo. Os participantes incluíram representantes da Universidade de Oxford, da London School of Economics and Political Science, da University College London, da Universidade de Bristol, da Filial de Londres do China Construction Bank e do QS World University Rankings Education Consulting Research Institute.

Durante os comentários de abertura, o professor Wen Hai, reitor fundador da PHBS, destacou os esforços de colaboração que moldaram o campus da PHBS-UK nos últimos cinco anos. Ele enfatizou o papel integral do campus no avanço das metas de internacionalização da PKU e da PHBS, promovendo intercâmbios acadêmicos entre a China, o Reino Unido e a Europa.

Após as palavras de abertura, o fórum prosseguiu com palestras proferidas por renomados profissionais e especialistas em suas respectivas áreas. A Sra. Rebecca Leung, diretora de Greater China Affairs da HSBC, refletiu sobre o apoio de longa data da HSBC à PKU e à PHBS, além da importância de promover intercâmbios sino-britânicos. Daniel Kahn, do QS World University Rankings, apresentou sobre a diminuição da demanda por educação em negócios internacionais entre os estudantes chineses.

Após o discurso de abertura, o fórum facilitou as discussões entre acadêmicos e convidados, explorando os desafios e oportunidades na educação de negócios sob várias perspectivas. O professor Soumitra Dutta, reitor da Saïd Business School da Universidade de Oxford, enfatizou a necessidade da educação empresarial se adaptar ao impacto da inteligência artificial e da ciência de big data. O professor Neil Mclean, diretor do Departamento de Linguagem e Comunicação da London School of Economics and Political Science, enfatizou a importância do entendimento e aprendizado mútuo entre diferentes culturas na educação empresarial, enquanto o professor Alessandro Spano, diretor do China Centre da University College London, enfatizou a necessidade de educação transcultural. O Sr. Aimin Yang, diretor geral da filial de Londres do China Construction Bank, enfatizou a importância de cultivar talentos de negócios compostos, e o professor Palie Smart, reitor da Escola de Administração da Universidade de Bristol, enfatizou a necessidade de educação e cooperação interdisciplinares.

O professor Pengfei Wang, vice-reitor da Peking University Shenzhen Graduate School e reitor da PHBS, concluiu a conferência destacando a importância de discutir os desafios enfrentados pela educação empresarial no início da quarta revolução industrial.

O discurso de encerramento, proferido pelo professor Paolo Tasca da University College London e cofundador da DLT Science Foundation, anunciou o subsídio da fundação para apoiar a tecnologia financeira e a pesquisa de blockchain da PHBS-UK.

Outro destaque das comemorações do aniversário, uma palestra intitulada "Economia da China: situação atual e futura", ministrada pelo professor Wen Hai, atraiu muitos participantes. O Professor Hai compartilhou suas percepções sobre as perspectivas macroeconômicas da China e os desafios potenciais de seu crescimento futuro.

As comemorações do aniversário ofereceram um momento adequado para estudantes, acadêmicos, professores e ex-alunos celebrarem as conquistas da PHBS-UK e da Peking University e acompanharem novos desafios para os estudos de negócios no ensino superior.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2142700/The_Anniversary_Forum.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2142701/Professor_Hai_a_lecture_Chinese_economy.jpg

FONTE Peking University HSBC Business School

