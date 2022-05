CAMX Power LLC annonce le transfert de la licence de la cathode GEMX® de Johnson Matthey à EV Metals Group

LEXINGTON, Massachusetts, 27 mai 2022 /PRNewswire/ -- CAMX Power LLC (CAMX) annonce qu'elle a consenti à ce que Johnson Matthey Plc (JM) transfère sa licence de cathode GEMX® et CAM-7® à EV Metals Group Plc (EVM). JM avait précédemment obtenu la licence de CAMX, la mettant en pratique dans son activité cathodique. JM a intégré la licence dans la vente de son activité cathodique à EVM.

« Lorsque JM a annoncé son retrait de ce secteur en novembre 2021, CAMX a été informée que cette décision était basée sur des considérations stratégiques et financières de JM et que les marchés avaient effectivement réagi positivement à l'offre de cathodes eLNO®. Le communiqué de presse de JM d'aujourd'hui le confirme, renforcé par le maintien de la participation de JM dans EV Metals https://www.evmetalsgroup.com, et liant également eLNO aux plateformes GEMX et CAM-7 » a déclaré le Dr Kenan Sahin, fondateur/président de CAMX.

Johnson Matthey annonce la vente de Battery Materials - matthey.com qui indique notamment :

« La vente comprend également la technologie eLNO® de Johnson Matthey, sous-tendue par les plateformes de cathodes GEMX® et CAM-7® dont la société a obtenu la licence auprès de CAMX. EV Metals Group continuera à développer l'eLNO, en s'appuyant sur le programme d'essai réussi auprès des clients que Johnson Matthey avait entrepris. »

Il poursuit : « Étant donné que la cathode représente près de 50 % du coût de la cellule lithium-ion et que la moitié de ce coût est imputable aux métaux, et étant donné qu'EV Metals a déjà des opérations et un accès aux métaux clés des batteries, y compris le lithium, elle est idéalement positionnée pour être un fournisseur majeur et compétitif du meilleur matériau cathodique de sa catégorie qu'est eLNO sur les marchés européens où la demande est extraordinairement élevée, les principaux équipementiers ayant désormais pleinement adopté les VE. »

CAMX a étendu sa plateforme de cathode GEMX, basée sur ses inventions d'ingénierie de limite de grain brevetées mondialement, aux chimies populaires à haute teneur en nickel, améliorant les performances tout en réduisant le cobalt. Les équipes de CAMX ont créé des produits cathodiques spécifiques complets avec des formulations de précurseurs qui ont été marqués et comprennent gNMC™, gNMCA™, gNCA™. Avec la licence GEMX, EV Metals obtient maintenant un accès immédiat à toutes ces familles de produits basées sur la plateforme GEMX.

« L'activité pCAM (précurseur pour Cathode Active Material) d'EV Metals, qui déplace le nickel et le lithium en aval, résout la question de la disponibilité des précurseurs comme point d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement. En tant que fournisseur unique de métaux à pCAM à CAM et grâce à ses importantes ressources financières, EV Metals est bien placé pour compléter et étendre rapidement les usines de cathodes qu'il a acquises auprès de JM, et devenir rapidement un important producteur de cathodes à coûts compétitifs », a déclaré Sahin.

Samsung SDI et plus récemment LG Energy Solution sont d'autres détenteurs de licences de la plate-forme GEMX, et ont déjà incorporé des cathodes dérivées de GEMX dans certaines des batteries qu'ils fabriquent. Ces deux sociétés représentent ensemble 30 % des ventes mondiales de batteries LIB.

Sahin conclut : « Il est prévu qu'EV Metals et CAMX collaborent étroitement, ce que CAMX vise à faire avec tous ses licenciés dans le cadre de son modèle de développement et de transfert de technologie. Nous nous attendons à ce que des membres clés de l'équipe de gestion de l'entreprise de cathodes de JM passent également à EV Metals, ce qui rendra la transition de JM à EV Metals beaucoup plus facile et la collaboration avec CAMX plus efficace. Nous avons travaillé avec l'équipe de JM pendant de nombreuses années et nous ne doutons pas qu'avec leur ajout à l'équipe d'EV Metals, l'entreprise de cathodes d'EV Metals deviendra rapidement un fournisseur mondial majeur. »

CAMX maintient des installations de développement et de mise à l'échelle comparables dans le Massachusetts, y compris une usine pilote de cathodes et des installations de fabrication de cellules pour évaluer rapidement différentes formulations de cathodes dans des cellules réelles avec d'autres composants comme les anodes pour une adaptation optimale. Tout cela viendra compléter les activités et les installations d'EV Metals.

À propos de CAMX Power

CAMX Power, une importante société américaine spécialisée dans les matériaux et la conception de batteries lithium-ion, fait mûrir des technologies prometteuses dans des domaines ciblés afin de les dé-risquer, de les protéger par la propriété intellectuelle et de les mettre à l'échelle ; puis elle les concède sous licence, avec un transfert technologique approfondi, à de grands partenaires de fabrication. Son offre phare, développée sur plusieurs décennies, est la plateforme de cathode GEMX® brevetée mondialement qui améliore toutes les cathodes à base de nickel et réduit le cobalt, améliorant ainsi de manière significative les produits de stockage d'énergie emobility™ et eportability™ des fabricants de cellules et de matériaux. Samsung SDI et LG Energy Solution figurent parmi les autres titulaires de licences GEMX.

Pour plus d'informations : www.camxpower.com

À propos du Dr Kenan E. Sahin

Le Dr Kenan E. Sahin est le fondateur/président de CAMX et le fondateur/président de TIAX LLC, dont il a séparé CAMX en 2014. Auparavant, il avait fondé Kenan Systems, l'a fait croître jusqu'à 1 000 employés dans six pays avec son offre clé Arbor/BP comme plateforme de facturation des télécommunications. En 1999, il a vendu Kenan Systems à Lucent/Bell Labs, et a occupé le poste de vice-président de la technologie chez Bell Labs. Lucent a renommé Arbor/BP en Kenan/BP qu'il a finalement vendu. Kenan/BP (basé à l'origine sur l'IA et le Big Data) traite aujourd'hui plus d'un milliard d'abonnés aux télécommunications dans le monde, de loin la plus grande entreprise de ce type. Le Dr Sahin a fondé et développé ces trois entreprises avec ses propres fonds.

Il est membre émérite à vie du conseil d'administration du MIT, ancien membre du conseil d'administration de l'Argonne National Lab, et siège à d'autres conseils d'administration d'organismes à but non lucratif tels que le Boston Symphony Orchestra. Il a été universitaire au MIT, à Harvard et à l'Université du Massachusetts à Amherst. Ses inventions, brevets, publications et contributions couvrent un large éventail. Il est le récipiendaire de la médaille Ellis Island, reconnue par le Congrès, du prix Technology Pioneer du Forum économique mondial et d'autres prix. Il est titulaire d'une licence et d'un doctorat du MIT. https://en.wikipedia.org/wiki/Kenan_Sahin?wprov=sfti1

