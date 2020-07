Canada Nickel lança subsidiária integral NetZero Metals Inc. para desenvolver produção de níquel, cobalto e ferro de zero carbono

TORONTO, 27 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Canada Nickel Company Inc. (TSX-V: CNC) ("Canada Nickel" ou a "Empresa") tem a satisfação de anunciar que criou uma subsidiária integral, a NetZero Metals, para iniciar a pesquisa e o desenvolvimento de uma unidade de processamento que deverá se localizar na região de Timmins, na província de Ontário, com o objetivo de utilizar tecnologias existentes para fabricar produtos de níquel, cobalto e ferro de zero carbono.

A Empresa protocolou registros de marcas comerciais para os termos NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM e NetZero IronTM nos Estados Unidos, no Canadá e em outras jurisdições com relação à fabricação de produtos de níquel, cobalto e ferro de zero carbono.

"A indústria de veículos elétricos e muitos outros setores de consumo precisam de metais de zero carbono nesta década, e não no nebuloso prazo até 2050 contemplado por muitas outras empresas de recursos", disse Mark Selby, presidente e CEO da Canada Nickel.

"Como resultado das vantagens únicas da região de Timmins, com sua proximidade a energia hidroelétrica de zero carbono, e nosso projeto de sulfeto de níquel-cobalto de Crawford, composto em grande parte por rocha serpentina que absorve CO 2 naturalmente quando exposta ao ar, a Canada Nickel tem o potencial de desenvolver produtos de zero carbono que atendam às expectativas de nossos clientes do setor de mineração. Com o níquel como metal preferencial para alimentar a revolução da energia limpa, nosso compromisso com a produção de zero carbono líquido é o passo certo a ser dado para o meio ambiente, para os consumidores e para nossos investidores."

A rocha serpentina, rocha hospedeira que compreende mais de 90% da massa dos recursos do projeto de sulfeto de níquel-cobalto de Crawford1, já teve inúmeros estudos concluídos que observam que a rocha absorve dióxido de carbono (CO 2 ) naturalmente quando exposta ao ar por meio de um processo natural de carbonatação mineral espontânea.

A indústria do níquel enfrenta uma série de desafios, já que a atual abordagem de processamento de minérios lateríticos e sulfídicos gera uma pegada ambiental significativa na forma de emissões de SO 2 e CO 2 . Esses desafios ambientais tendem a se agravar dado o perfil do setor, com o fato de que a maior parte do crescimento da oferta de níquel e a principal fonte de crescimento futuro da produção vêm do ferro-gusa de níquel da Indonésia. Segundo fontes do setor, nessa produção são utilizadas de 25 a 30 toneladas de carvão para cada tonelada de níquel, o que, quando combinado com outras fontes de CO 2 , gera cerca de 90 toneladas de emissões de CO 2 de Escopo 1 e Escopo 2 por tonelada de níquel produzido (ver Figura 1).

Uma bateria de veículo elétrico com 50 kg de níquel dessa fonte representaria aproximadamente 4 toneladas de emissões de CO 2 apenas para esse veículo. Outras fontes de crescimento da oferta de níquel com problemas adicionais de pegada ambiental são os projetos HPAL na Indonésia, que estão considerando o emprego de tecnologias como a descarga de rejeitos em alto mar, o que resultaria em uma descarga oceânica de aproximadamente 100 toneladas de material por tonelada de níquel.

Importantes tecnologias exploradas para desenvolver operação com pegada de zero carbono

A Canada Nickel explorará o uso de várias alternativas para alcançar os objetivos do NetZero em todas as etapas do processo de mineração: lavra, moagem e processamento.

Lavra

A principal tecnologia para reduzir a pegada de carbono das atividades de mineração é a utilização, sempre que possível, de escavadeiras elétricas a cabo e de sistemas de auxílio de trole para caminhões com acionamento elétrico como fonte de energia, em vez de diesel. Dada a proximidade com a capacidade de geração de energia hidroelétrica de zero carbono, o uso da eletricidade em vez do diesel tem o potencial de reduzir significativamente as emissões de carbono.

A deposição de resíduos de rocha e rejeitos durante o processo de mineração também exporá a rocha serpentina ao ar, o que proporciona o potencial para que este material absorva CO 2 através da carbonatação mineral natural e compense eventuais emissões de CO 2 do projeto. A quantidade e o índice exatos de absorção de CO 2 a partir dos materiais extraídos em Crawford serão analisados durante as próximas fases do trabalho.

Moagem

Tradicionalmente, o processamento em larga escala de minérios sulfídicos de grau inferior utiliza uma quantidade significativa de eletricidade. Mais uma vez, a proximidade de energia hidroelétrica no local proporciona o potencial para minimizar as emissões de carbono nesta etapa da produção.

NetZero Metals: processamento de concentrado de níquel-cobalto

Os processos atuais para o processamento de concentrados de níquel-cobalto para remover enxofre, ferro e outras impurezas resultaram na geração de quantidades significativas de CO 2 , SO 2 e outras impurezas para vários produtores em todo o mundo.

A Canada Nickel explorará o potencial de fabricação de produtos de níquel e cobalto a partir de processos pirometalúrgicos existentes, como a torrefação, a torrefação por sulfatação e a redução usando fornos elétricos a arco (utilizando gás natural em vez de coque ou carvão como redutor), com os gases de escape sendo capturados e redirecionados para permitir que o CO 2 seja capturado pelo resíduo de rocha e pelos rejeitos do projeto de sulfeto de níquel-cobalto de Crawford1. A Empresa também analisará os processos hidrometalúrgicos existentes para fabricar produtos de níquel e cobalto, como o Albion ou outros processos similares, os quais geram uma quantidade mínima de gases de escape na fabricação de produtos de níquel e cobalto. Os gases de escape serão novamente capturados e tratados para garantir que as emissões de CO 2 e SO 2 sejam minimizadas.

NetZero Metals: processamento de concentrado de magnetita

A Empresa explorará o potencial para a produção de produtos de ferro utilizando processos existentes de redução direta de ferro (DRI, na sigla em inglês) ou de redução em fornos elétricos a arco utilizando gás natural e, em seguida, fazendo o redirecionamento para permitir que o CO 2 seja capturado pelos resíduos de rocha e rejeitos do depósito.

Próximos passos

Mudanças importantes serão anunciadas na liderança do conselho de administração para ajudar a orientar a Empresa neste importante empreendimento. A abordagem NetZero será incorporada ao trabalho de engenharia feito para a avaliação econômica preliminar que foi anunciada anteriormente e que está em curso. Ao longo do restante do ano, serão anunciados e iniciados estudos específicos para analisar a quantidade e a temporalidade da absorção de CO 2 pela rocha hospedeira em Crawford e o design de processo para processamento a jusante de materiais de níquel e cobalto e concentrado de magnetita.

1 O projeto de sulfeto de níquel-cobalto de Crawford é um projeto de exploração e desenvolvimento em estágio inicial. Não há garantias de que o projeto chegará a uma fase avançada de desenvolvimento ou produção. A viabilidade econômica e técnica do projeto de sulfeto de níquel-cobalto de Crawford da Empresa não foi estabelecida em nenhum nível de confiança apoiado por uma PEA, PFS ou FS. Desse modo, não há, atualmente, nenhuma evidência que comprove que o projeto resultaria em uma pegada de "zero carbono líquido". A Empresa está planejando concluir uma PEA até ao final do ano 2020.

Sobre a Canada Nickel Company

A Canada Nickel Company Inc. está avançando para a próxima geração de projetos de sulfeto de níquel-cobalto, com o objetivo de fornecer a produção de níquel e cobalto necessária para alimentar os mercados em rápida expansão de veículos elétricos e aço inoxidável. A Canada Nickel Company protocolou registros de marcas comerciais em várias jurisdições para os termos NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM, NetZero IronTM e está buscando o desenvolvimento de processos que permitam a fabricação de produtos de níquel, cobalto e ferro de zero carbono líquido. A Canada Nickel proporciona aos investidores a alavancagem de níquel e cobalto em jurisdições de baixo risco político. A Canada Nickel está atualmente alicerçada no projeto de sulfeto de níquel-cobalto de Crawford, de sua propriedade 100% integral, implantado no coração do prolífico campo de mineração de Timmins-Cochrane.

Declaração de cautela relativa a declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém certas informações que podem constituir "informações prospectivas" ao abrigo da legislação canadense aplicável em matéria de valores mobiliários. Informações prospectivas abrangem, a título de exemplo, resultados de perfurações relacionadas ao projeto de sulfeto de níquel-cobalto de Crawford, a temporalidade de estudos econômicos, o potencial do projeto de sulfeto de níquel-cobalto de Crawford, o desenvolvimento em potencial da produção de níquel, cobalto e ferro de zero carbono, planos estratégicos, incluindo resultados futuros de exploração e desenvolvimento, além de objetivos empresariais e técnicos. Informações prospectivas são necessariamente baseadas em uma série de pressupostos que, embora considerados razoáveis, estão sujeitos a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais e acontecimentos futuros sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nestas informações prospectivas. Entre os fatores que podem afetar o resultado, estão: os preços e a oferta de metais no futuro, a demanda de metais no futuro, resultados de perfuração, a incapacidade de arrecadar o dinheiro necessário para incorrer nos gastos necessários para reter e avançar a propriedade, responsabilidades ambientais (conhecidas e desconhecidas), incertezas empresariais, econômicas, competitivas, políticas e sociais em geral, resultados de programas de exploração, a temporalidade da estimativa atualizada de recursos, os riscos da indústria de mineração, atrasos na obtenção de aprovações governamentais e a não obtenção de aprovações de órgãos regulamentadores ou de acionistas. Não pode haver garantia de que tais informações sejam precisas, pois resultados reais e acontecimentos futuros podem diferir materialmente dos previstos em tais informações. Por conseguinte, os leitores não devem confiar excessivamente em informações prospectivas. Todas as informações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa são fornecidas com base na presente data e são baseadas nas opiniões e estimativas da administração e nas informações disponíveis à administração na data do presente comunicado. A Canada Nickel se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, de acontecimentos futuros ou de qualquer outra forma, exceto conforme exigido por lei.

Mark Selby, presidente e CEO, telefone: +1 647-256-1954, e-mail: [email protected]

FONTE Canada Nickel Company Inc.

