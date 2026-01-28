Canton Fair hebt das ganzjährige Angebot an Geschenkartikeln und Dekorationsartikeln auf der Februar-Themenveranstaltung hervor

GUANGZHOU, China, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Als eine Produktkategorie, die sich über das gesamte Kalenderjahr erstreckt und mit den wichtigsten globalen Festen und Konsumzyklen übereinstimmt, spielen Geschenke und dekorative Produkte eine wichtige Rolle im internationalen Handel und auf den Verbrauchermärkten. Über ihre stets aktive Online-Plattform treibt die Canton Fair die digitale Handelserleichterung weiter voran, und zwar mit der thematischen Veranstaltung im Februar, die sich auf die Kategorie Gifts & Decorations konzentriert. Unterstützt durch digitale Matchmaking-Tools und ganzjährige Online-Aktivitäten bietet die Initiative globalen Käufern und Anbietern einen kontinuierlichen, grenzenlosen Handelsverbindungskanal, der die saisonale Verbrauchernachfrage mit einem stabilen internationalen Angebot verbindet.

Die im Februar stattfindende thematische Veranstaltung umfasst eine breite Palette von Produktbereichen, darunter Geschenkartikel und Premiums, Heimdekoration, Gartenprodukte, Glaskunst, Festivalprodukte, Weben, Rattan- und Eisenprodukte, Kunstkeramik sowie Uhren und optische Instrumente.

Die vorgestellten Produkte spiegeln den sich wandelnden Lebensstil der Verbraucher wider. In Hausgärten, auf Balkonen und in haustierfreundlichen Außenbereichen sorgen leistungsstarke Kunstrasenlösungen für eine effiziente Entwässerung, saubere Oberflächen und eine einfachere Pflege und verbessern so das tägliche Lebensumfeld.

In der Heimdekoration und bei festlichen Anlässen vereinen dekorative Laternen modernes Design mit traditioneller europäischer Ästhetik und bieten langlebige und sichere Beleuchtungslösungen für die saisonale Dekoration, die Gestaltung von Innenhöfen und für kommerzielle Anlässe.

Multifunktionale Glasprodukte für den täglichen Gebrauch zu Hause und zum Verschenken verbinden praktischen Nutzen mit dekorativem Wert und erfüllen die Nachfrage der Verbraucher nach emotional bedeutsamen und umweltfreundlichen Produkten. Diese Artikel wurden sowohl für Wohnräume als auch für Geschenkszenarien entworfen und spiegeln die zunehmende Integration von Nachhaltigkeit in den Lebensstil wider.

In designorientierten Wohnräumen bieten dekorative Beleuchtungsprodukte, die traditionelle keramische Handwerkskunst mit innovativen Fertigungstechnologien verbinden, einen unverwechselbaren visuellen Ausdruck für Wohn- und Geschäftsräume.

Um individuellere und spezifischere Beschaffungsbedürfnisse zu erfüllen, bietet die Online-Plattform der Canton Fair den Bereich Beschaffungsanfrage an, der es Einkäufern ermöglicht, detaillierte Beschaffungsanforderungen direkt einzureichen. Mit Unterstützung ihres umfangreichen Lieferanten-Ökosystems erleichtert die Plattform die genaue Abstimmung zwischen Beschaffungsbedarf und Produktionsressourcen, ermutigt in Frage kommende Lieferanten zur Kontaktaufnahme und verbessert die Gesamteffizienz.

Mit dem Themenevent Gifts & Decorations Industry im Februar stärkt die Canton Fair ihre Rolle als digitaler Handelsknotenpunkt, der die globale Nachfrage mit stabilen Lieferketten und ganzjährigen Beschaffungsmöglichkeiten verbindet. Globale Einkäufer, Distributoren, Großhändler und Markeninhaber im Bereich Geschenke und Dekoration sind eingeladen, die Plattform zu erkunden.

Weitere Informationen finden Sie unter https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2871688/image.jpg