La foire de Canton met l'accent sur l'offre de cadeaux et de décorations tout au long de l'année lors de l'événement thématique de février sur l'industrie

GUANGZHOU, Chine, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- En tant que catégorie de produits qui s'étend sur toute l'année civile et s'aligne sur les principaux festivals et cycles de consommation mondiaux, les cadeaux et les produits de décoration jouent un rôle essentiel dans le commerce international et les marchés de consommation. Grâce à sa plateforme en ligne toujours active, la Foire de Canton continue de faire progresser la facilitation du commerce numérique avec l'événement thématique de février, axé sur la catégorie Gifts & Decorations . Soutenue par des outils numériques de mise en relation et des opérations en ligne tout au long de l'année, l'initiative offre aux acheteurs et aux fournisseurs mondiaux un canal de connexion commerciale continu et sans frontières, reliant la demande de consommation saisonnière à une offre internationale stable.

image

L'événement thématique de février rassemble un large éventail de sections de produits, y compris les cadeaux et les primes, la décoration intérieure, les produits de jardinage, la verrerie d'art, les produits pour les festivals, le tissage, les produits en rotin et en fer, la céramique d'art, ainsi que les horloges, les montres et les instruments d'optique.

Les produits présentés reflètent l'évolution du mode de vie des consommateurs. Dans les jardins domestiques, les balcons et les espaces extérieurs accueillants pour les animaux, les solutions de gazon artificiel haute performance assurent un drainage efficace, des surfaces plus propres et un entretien plus facile, améliorant ainsi les environnements de vie quotidiens.

Dans les décors de maison et les expositions festives, les lanternes décoratives allient le design moderne à l'esthétique européenne traditionnelle, offrant des solutions d'éclairage durables et sûres pour les décorations saisonnières, l'aménagement des cours et les expositions commerciales.

Pour l'usage domestique quotidien et les cadeaux, les produits en verre multifonctionnels combinent usage pratique et valeur décorative, répondant ainsi à la demande des consommateurs pour des produits émotionnellement significatifs et respectueux de l'environnement. Conçus pour les espaces de vie et les cadeaux, ces articles reflètent l'intégration croissante de la durabilité dans les modes de consommation.

Dans les espaces domestiques orientés vers le design, les produits d'éclairage décoratifs qui combinent l'artisanat traditionnel de la céramique avec des technologies de fabrication innovantes offrent une expression visuelle distinctive pour les intérieurs résidentiels et commerciaux.

Pour répondre à des besoins d'approvisionnement plus personnalisés et spécifiques, la plateforme en ligne de la Foire de Canton propose la section Sourcing Request , qui permet aux acheteurs de soumettre directement des exigences détaillées en matière d'approvisionnement. Avec le soutien de son vaste écosystème de fournisseurs, la plateforme facilite les correspondances précises entre les besoins d'approvisionnement et les ressources de production, en encourageant les fournisseurs éligibles à prendre contact et en améliorant l'efficacité globale.

Grâce à l'événement thématique de février consacré à l'industrie du cadeau et de la décoration, la Foire de Canton continue de renforcer son rôle de plaque tournante du commerce numérique, en reliant la demande mondiale d'approvisionnement à des chaînes d'approvisionnement stables et à des possibilités d'approvisionnement tout au long de l'année. Les acheteurs mondiaux, les distributeurs, les grossistes et les propriétaires de marques dans le secteur des cadeaux et des décorations sont invités à explorer la plateforme.

Pour plus d'informations, veuillez cliquer sur https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2871688/image.jpg