-La Feria de Cantón destaca el suministro de regalos y decoración durante todo el año en el Evento Temático de la Industria de febrero

GUANGZHOU, China, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Como categoría de producto que abarca todo el año y se alinea con los principales festivales y ciclos de consumo mundiales, los regalos y productos de decoración desempeñan un papel fundamental en el comercio internacional y los mercados de consumo. A través de su plataforma en línea, siempre activa, la Feria de Cantón continúa impulsando la facilitación del comercio digital con el Evento Temático de la Industria de febrero, centrado en la categoría de Regalos & Decoración. Con el apoyo de herramientas de emparejamiento digital y operaciones en línea durante todo el año, la iniciativa ofrece a compradores y proveedores globales un canal de conexión comercial continuo y sin fronteras, conectando la demanda de consumo estacional con una oferta internacional estable.

image

El evento temático de febrero reúne una amplia gama de secciones de productos, incluyendo regalos y artículos premium, decoración del hogar, productos de jardinería, cristalería, productos para festivales, tejidos, productos de ratán y hierro, cerámica artística, así como relojes e instrumentos ópticos.

Los productos destacados se presentan reflejando la evolución del estilo de vida del consumidor. En jardines domésticos, balcones y espacios exteriores que admiten mascotas, las soluciones de césped artificial de alto rendimiento proporcionan un drenaje eficiente, superficies más limpias y un mantenimiento más sencillo, mejorando así el día a día.

En la decoración del hogar y en entornos festivos, los faroles decorativos combinan el diseño moderno con la estética tradicional europea, ofreciendo soluciones de iluminación duraderas y seguras para la decoración de temporada, el diseño de patios y los escaparates comerciales.

Para uso doméstico y como regalo, la cristalería multifuncional combina practicidad con valor decorativo, satisfaciendo la demanda de productos ecológicos y con un significado emocional. Diseñados tanto para espacios habitables como para regalar, estos artículos reflejan la creciente integración de la sostenibilidad en el estilo de vida.

En espacios domésticos orientados al diseño, la iluminación decorativa que combina la artesanía cerámica tradicional con tecnologías de fabricación innovadoras ofrece una expresión visual distintiva para interiores residenciales y comerciales.

Para satisfacer necesidades de abastecimiento más personalizadas y específicas, la plataforma en línea de la Feria de Cantón ofrece la sección Sourcing Request, que permite a los compradores enviar directamente sus requisitos de adquisición detallados. Con el apoyo de su amplio ecosistema de proveedores, la plataforma facilita la correspondencia precisa entre las necesidades de adquisición y los recursos de producción, lo que anima a los proveedores elegibles a iniciar el contacto y mejora la eficiencia general.

A través del Evento Temático de la Industria de Regalos y Decoración de febrero, la Feria de Cantón continúa fortaleciendo su papel como centro comercial digital, conectando la demanda global de abastecimiento con cadenas de suministro estables y oportunidades de abastecimiento durante todo el año. Invitamos a compradores, distribuidores, mayoristas y propietarios de marcas globales del sector de regalos y decoración a explorar la plataforma.

Para más información, haga clic aquí https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2871688/image.jpg