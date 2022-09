Cantu Beauty se asocia con Gyrl Wonder Inc., una organización sin fines de lucro, para presentar la Conferencia Gyrl Get Hired

STAMFORD, Connecticut, 22 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En su segundo año de alianza, Cantu Beauty y Gyrl Wonder, una iniciativa 501c3 de desarrollo profesional que da impulso a ambiciosas mujeres de color de entre 17 y 23 años de edad, sumaron fuerzas para organizar la Conferencia Gyrl Get Hired (GGH) que se celebrará el domingo 25 de septiembre en Brooklyn, ciudad de Nueva York. La misión de la Conferencia GGH es reunir a contemporáneas de la generación Z a fin de desarrollar la comunidad y enseñarles a las asistentes a apropiarse de su espacio con confianza y ser auténticas a medida que emprenden sus trayectorias profesionales.

La conferencia está diseñada para dotar a las estudiantes universitarias y a las recién graduadas con las herramientas necesarias para estar listas para las pasantías y las oportunidades profesionales iniciales, y preparar a las asistentes para el éxito profesional. Disruptoras de la industria hablarán sobre temas como reconocer el valor propio a la hora de incorporarse a la fuerza laboral por primera vez, desde la negociación salarial hasta romper barreras profesionales.

"Cantu cree que el éxito comienza desde adentro, y como marca dirigida a las comunidades de color, queremos asegurarnos de que la próxima generación esté equipada con los recursos de los que hubiéramos querido disponer cuando teníamos entre 17 y 23 años para acelerar el camino hacia el propósito, el camino hacia las ganancias y, absolutamente, el camino hacia el potencial", sostuvo Dametria Kinsley, vicepresidenta global de Marketing de Cantu.

Las asistentes a este evento de un día pueden esperar paneles y conversaciones junto al fuego con personalidades como Dametria Kinsley, directora sénior de Recursos Humanos de Parfums Christian Dior; Kareem Gayle-Fagan, The Confidence Queen; Achieng Agutu, copresidenta de Black Music de Atlantic Records; Lanre Gaba y muchas más. Las mujeres compartirán consejos para convertir las pasiones en ganancias, navegar por el desafiante entorno corporativo, así como priorizar el autocuidado y la salud mental como una inversión proactiva y consistente para evitar el agotamiento.

"GGH refuerza el pilar de desarrollo profesional de Gyrl Wonder mediante la creación de canales para el desarrollo profesional entre las niñas de color y las compañías que las promueven", señaló Tola Lawal, fundadora de Gyrl Wonder. "Estamos encantadas de contar con un aliado en Cantu, cuya misión se alinea estrechamente con nuestra organización y proporciona los recursos que nuestra comunidad necesita".

Además, Gyrl Wonder y Cantu también coordinarán una cena para conmemorar a las graduadas de la universidad, organizarán ferias de carreras profesionales y realizarán sesiones de fotografías de currículo por todo el país.

Para obtener más información sobre el festival y comprar entradas, siga a @gyrlgethired en Instagram o visite gyrlwonder.org. Además, conéctese con @cantubeauty en Instagram, Facebook y Twitter o visite cantubeauty.com.

ACERCA DE GYRL WONDER

Arraigada en el desarrollo profesional, la mentoría y el bienestar mental, Gyrl Wonder Inc. sirve como un canal profesional dedicado a cerrar la brecha entre las jóvenes de color y el trabajo de sus sueños. Gyrl Wonder produce talentos increíbles y de calidad que están listos para llevar sus carreras al siguiente nivel. Servimos como un activo fiable para las empresas que buscan diversificar su grupo de talentos en los niveles de entrada ya que nuestros programas dotan a las jóvenes con las herramientas necesarias para convertirse en las líderes del mañana. Conozca más en www.gyrlwonder.org.

ACERCA DE CANTU BEAUTY

La misión de Cantu Beauty es celebrarte en todo tu esplendor. Ya sea que tengas el cabello rizado, crespo, ondulado o liso, Cantu diseña productos pensando específicamente en ti y en la versatilidad de tu cabello. La colección de productos galardonados de Cantu está inspirada en el cabello con maravillosas texturas para ayudarte a lograr cualquier aspecto que desees. Gracias a su exclusiva fórmula, Cantu ayuda a lograr cualquier cosa, desde looks vanguardistas hasta estilos clásicos. Cantu Beauty forma parte de PDC Wellness & Personal Care. Para obtener más información, visite pdcwellness.com.

FUENTE Cantu Beauty

